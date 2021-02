Alles bleibt beim Alten: Trotz Impfung keine „Privilegien“ in Pflegeheimen

Hannover

Statt zum Dienst an der Waffe sind sie zum Dienst am Wattestäbchen angetreten: 60 Bundeswehrsoldaten helfen derzeit in den Pflegeheimen in und um Hannover bei den täglichen Coronatests aus. Ihre dreiwöchige Einsatzzeit neigt sich nächste Woche dem Ende zu – gebraucht werden sie aber noch länger. Vermutlich noch sehr viel länger. Denn auch wenn alle Heime bereits durchgeimpft sind, sollen weiterhin tägliche Tests stattfinden, wie die NP jetzt erfuhr.

Es geht voran: Die Erstimpfungen an Alten- und Pflegeheimen in Hannover und der Region ist abgeschlossen. Und bereits mehr als die Hälfte der 172 Heime hat die Zweitimpfung erhalten. Ein Erfolg für die mobilen Impfteams, die für das Gesundheitsamt in den Einrichtungen unterwegs sind. Auch im Eilenriedestift im Heideviertel zeigt man sich beeindruckt. Das Heim war eines der letzten, das geimpft wurde. „Das aus einer Handvoll Medizinern und Helfern bestehende Team war sehr schnell“, sagt Einrichtungsleiterin Susanne Hartsuiker. Etwa zwei Minuten nahm jede Impfung in Anspruch. „Dabei bekam aber jeder Bewohner ein Arztgespräch – auch die, die sich schon sicher waren und eigentlich keins wollten“.

Auf den Termin für die Zweitimpfung Anfang März schaut man deshalb positiv voraus. Aber nicht nur deshalb. Man erhofft sich auch Erleichterung der Beschränkungen. Wie etwa den aufwendigen Corona-Tests: Neben den Bewohnern werden täglich Personal und Besucher in den als Hotspot geltenden Alten- und Pflegeheimen getestet. Ein erheblicher Mehraufwand bei Heimen, wie dem Eilenriedestift mit rund 300 Testungen pro Wochentag. Ohne die derzeit dort tätige „militärische Hilfe“ wäre das nicht leistbar, betont Heimleiterin Hartsuiker.

Weiterhin täglich Tests für Mitarbeiter, Besucher und Bewohner

Nach ihrem Verständnis müsste sich dieser Aufwand doch verringern, wenn Bewohner und Mitarbeiter geimpft seien. Doch das Gesundheitsamt widerspricht auf NP-Anfrage: „Es wird sich an dieser Praxis gar nichts ändern“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. „Denn zum einen schützt eine Impfung nicht hundertprozentig vor einer Infektion, sondern nur vor einem schweren Krankheitsverlauf.“ Zudem gibt es keine Impfpflicht. Heißt: Es kann immer noch Bewohner und Personal geben, die nicht geimpft sind und deshalb weiterhin ein Infektionsrisiko bei Besuchen haben.

„Und nicht zuletzt gibt es in den Heimen immer einen gewissen Wechsel – des Personals, wenn Mitarbeiter gehen oder neue eingestellt werden – und Bewohnern, die neu ins Heim kommen“, erklärt der Sprecher. „Am Status quo wird sich auch nach der Zweitimpfung in allen Heimen also bis auf Weiteres nichts ändern – und es wird auch keine ’Privilegien’ geben.“

Hilfe bei den Tests: Anschlussregelung noch nicht geklärt

Heime, die bislang auf Bundeswehrsoldaten zurückgreifen mussten, werden also weiterhin Hilfe bei den täglichen Tests brauchen. Allerdings läuft die dreiwöchige Frist am kommenden Mittwoch ab. Eine Anschlussregelung ist laut Region Hannover bislang noch nicht abschließend geklärt. Hieß es zunächst, dass über die Bundesagentur für Arbeit (BA) freiwillige Testhelfer organisiert werden muss, besteht nun auch die Möglichkeit, dass der Dienst der Soldaten erneut für drei Wochen verlängert werden kann.

Bei einer Bedarfsabfrage durch die Landeshauptstadt in den Heimen im Stadtgebiet kam jedoch heraus, das nur wenige Einrichtungen Bedarf für eine Anschluss-Unterstützung durch die BA angemeldet haben, so eine Sprecherin der Stadt. „Ein Teil der Einrichtungen hat bereits über andere Wege eine Unterstützung bei der Testung sichergestellt, beispielsweise über Pflegekräfte von Zeitarbeitsfirmen oder Ehrenamtliche aus den Stadtteilen.“

Das Eilenriedestift wiederum hat eine Verlängerung des Aufenthalts ihrer Soldaten beantragt. „Es wäre Unsinn, wieder neue Leute einzuarbeiten“, sagt Leiterin Hartsuiker. Überhaupt seien die Helfer im Flecktarn sehr gut angekommen. Eine gewisse Sorge, dass ihr Auftreten die ältesten und mitunter dementen Bewohner beunruhigt – etwa, weil es an eine Katastrophensituation erinnert – habe sich schnell erledigt. „Das ist gar kein Gedanke. Im Gegenteil: Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Soldaten mit den Bewohnern umgehen: Wenn etwa ein Hauptfeldwebel ganz liebevoll mit einer dementen Bewohnerin im Rollstuhl spricht.“

Die Soldaten hätten mit ihrer Hilfe und ihrem Auftreten die Chance genutzt, das Bild der Truppe in der Öffentlichkeit noch mehr zu bessern, findet Hartsuiker. „Unsere Bewohner sind richtig stolz auf sie. Das ist wirklich schön zu sehen.“

Von Simon Polreich