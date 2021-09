Hannover

Ein ungewöhnliches Bild zeichnete sich am Freitagnachmittag auf dem Maschsee ab. Boote voller junger Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays For Future Bewegung inklusiver bunter Plakate mit Schriftzügen, wie „Alle für das Klima“ und „Globaler Klimastreik am 24.9.“ zierten den See.

Mit dieser Aktion wollen die Aktivistinnen und Aktivisten auf den globalen Klimastreik am kommenden Freitag (24. September) aufmerksam machen. „Wir wollen symbolisieren, dass wir alle im gleichen Boot sitzen“, erklärt Sprecherin Tabea Dammann. „Wir rudern zusammen für eine klimagerechte Zukunft.“

Bundestagswahlen als letzte Chance

Um möglichst viele Menschen zu mobilisieren, am Freitag an dem Streik teilzunehmen, haben mehrere von ihnen am Uferrand Flyer verteilt und Menschen informiert. „Viele Menschen sind stehen geblieben und haben Flyer mitgenommen“, sagt Dammann. Andre hätten sogar schon gesagt, dass sie Freitag dabei sind.

Ziel des Streiks am Freitag sei es außerdem auf die Bedeutung der zwei Tage später stattfindenden Bundestagswahlen aufmerksam zu machen. „Diese Wahl ist extrem wichtig. Es ist die letzte Legislaturperiode, die die Weichen für eine klimagerechte Zukunft stellen kann“, macht Dammann klar.

Tausende Teilnehmer erwartet

Zum globalen Klimastreik in Hannover werden mehrere tausend Demonstrantinnen und Demonstranten erwartet. „Allein in Deutschland beteiligen sich rund 360 Städte“, erklärt Dammann.

Von Cecelia Spohn