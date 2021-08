Alle Termine im Überblick: Das ist in dieser Woche in Hannover los

Hannover

Im Juli hatte es nicht geklappt, der neue Termin am kommenden Wochenende sollte trotz Pandemie nicht gefährdet sein, weil die neue niedersächsische Landesverordnung erst noch ausgearbeitet wird: Bei der „Street Mag Show“ auf dem Schützenplatz werden die Herzen von Auto-Fans höher schlagen. Sonnabend, 21. August (elf bis 22 Uhr), und Sonntag, 22. August (elf bis 18 Uhr), kann man spektakuläre Fahrzeuge bestaunen, die auch von einer Fachjury bewertet werden. Legendäre Straßenkreuzer aus den amerikanischen 30er bis 50er Jahren, restaurierte Chevrolets oder PS-Wunder wie „Muscle Cars“ oder getunte Street-Maschines.

Tickets kosten 13, ermäßigt sieben Euro (Kinder bis zwölf Jahren Eintritt frei). Separat finden Samstagabend Konzerte von Sweet Sisters und The Rhythm Torpedoes statt. Auf dem Schützenplatz ist auch ein Zentrum für kostenlose Bürgertests für Nicht-Geimpfte oder -Genesene! Mehr Infos HIER.

Charlie Chaplin im Schlossgarten

Wer Schwarz-Weiß-Filme mit Charlie Chaplin und Buster Keaton liebt, kommt beim Wanderkino am 19. August am Schloss Landestrost auf seine Kosten. Quelle: Schiermann

„Der Ladenaufseher“ aus dem Jahr 1916 mit Charlie Chaplin ist nur einer der Streifen, die den Garten von Schloss Landestrost (Schlossstraße 1, Neustadt a. Rbg.) in ein nostalgisches Open-Air-Kino verwandeln. Insgesamt vier Filme werden am Donnerstag, 19. August, ab 21 Uhr von zwei Musikern begleitet. Der Eintritt für die „Kultursommer“-Veranstaltung kostet acht, ermäßigt vier Euro. Infos HIER.

Gratis-Kinderfest mit NP und Kinderzirkus Salto

Quelle: Frank Wilde

Alle Kinder aufgepasst: Möbel Wallach (Heineckes Feld 3) an der B3 vor den Toren von Celle lädt Sonnabend, 21. August, von 13 bis 17 Uhr zum kostenlosen Kinderfest, in Corona-Zeiten open air und mit Abstand. Vorm Eingang des Möbelhauses moderiert NP-Mann Christoph Dannowski vier Stunden zum Schauen, Staunen und Selbermachen. Mit dabei ist der Kinderzirkus Salto (Foto), die Artisten zeigen Tricks in einer Manege. Magische Momente gibt es mit Zauberer und Illusionist LennArt, der zweimal auftritt.

Drei Bands beim „SNNTG“ im Ricklinger Bad

Quelle: Screenshot

Am traditionellen Standort in Sehnde-Wehmingen macht das „SNNTG“-Festival auch in diesem Jahr Corona-Pause, doch am Dienstag, 17. August, gibt es ein Gastspiel im Ricklinger Bad (Kneipweg 5). Bei der „Komm raus“-Veranstaltungsreihe treten ab 18 Uhr drei Bands auf. Elektronisch wird es mit Olicía, zwischen Reggae und Hip Hop pendeln Guacáyo, Cinthie ist eine Berliner DJane und Produzentin mit internationalem Ruf. Tickets kosten 15 Euro, Eintritt nur mit negativem Schnelltest. Mehr Infos HIER.

Simon Stäblein ist Experte für Stand-up

Simon Stäblein Quelle: Archiv

Er bringt seit drei Jahren in den legendären Night-Wash-Sendungen die besten Comedians auf die TV-Bühne: Simon Stäblein ist aber mehr als ein talentierter Moderator, im Ricklinger Bad (Kneippweg 5) bringt er Donnerstag, 19. August, beim „Komm raus“-Festival sein eigenes Programm mit – es geht ab 20 Uhr um jede Menge Alltags-Quatsch. Karten für die Veranstaltung (organisiert vom Pavillon) kosten 24,05 Euro. Mehr Infos HIER.

Maschsee-Party mit „Dickes C“

Da ist Musik drin! „Dickes C“ heißt die Band von „Jetlags“-Frontmann Cyril Krueger und seinen Freunden Cello Szot, Cille Kahl und Saxophonist Christopher Spintge. Das Ergebnis ist eine Fusion vieler Stilrichtungen, im Insel-Beachclub am Maschsee-Südufer will das Quartett Bacardi-Feeling an den Strand zaubern. Karten für das Konzert am Mittwoch, 19. August, kosten 28,90 Euro. Tickets kosten an der Abendkasse 32 Euro.

Alte Wörter am Blauen See

Sie ehren jeden Buchstaben! Die Kolumnisten und Satiriker Uwe Janssen und Imre Grimm holen in ihrem Programm „Ping“ ein paar schöne, alte Wörter aus der Kiste. Erleben kann man die zwei Schwadroneure am Sonntag, 22. August, ab 18 Uhr bei „Kultur on the Beach“ am Blauen See in Garbsen. Karten kosten 25,90 Euro.

