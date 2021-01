Alle Quarantäneplätze für Obdachlose belegt: Stadt mietet zweites Hotel an

Hannover

Um obdachlose Menschen, die unter Corona-Quarantäne stehen, von der Straße zu holen, hat die Stadt Hannover eine weitere Unterkunft angemietet. Im Hotel Central in der Seilwinderstraße, das schon 2020 monatelang genutzt wurde, werden jetzt erneut 43 Zimmer mit 60 Betten vorgehalten. Die monatlichen Kosten in Höhe von rund 153.300 Euro übernimmt die Region. Auch in die Ausstattung von Tagesaufenthalten wird investiert.

Das Hotel Central wird zum Quarantäne-Hotel. Die Kosten setzen sich zusammen aus Miete (35 Euro pro Zimmer und Tag), Verpflegung (20 Euro) und Personalkosten für Wachdienst und soziale Betreuung (80.000 monatlich). Das Personal wird voraussichtlich durch das Deutsche Rote Kreuz gestellt.

Ein Quarantäne-Hotel ist schon voll

44 weitere Zimmer stehen für Quarantänefälle bereits seit April 2020 im A&C-Hotel in der Hamburger Allee zur Verfügung. Hier läuft die Mietvereinbarung bis zum 30. Juni. Die 60 Betten sind dort aktuell voll belegt. „Allein aus diesem Umstand in Kombination mit nicht signifikant sinkenden Infektionszahlen, ergibt sich der dringende Bedarf an Ausweitung der quarantänegerechten Unterbringungskapazitäten“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die Region hat der Landeshauptstadt als Mieterin im Zuge der Amtshilfe die Kostenübernahme zugesagt.

Der steigende Bedarf an Quarantäne-Zimmern ergebe sich aus der einer neuen Teststrategie für Obdachlose. So sollen Betroffene künftig unter anderem vor dem Betreten von Tagesaufenthalten einen Schnelltest machen. Die Region erklärt, dadurch könnten „mehr Personen in die Räume eingelassen werden, als durch die geltenden Abstandsregeln im eingeschränkten Betrieb möglich ist“. Auch in Schlafunterkünften würden „regelmäßige Testungen zu erhöhter Sicherheit der untergebrachten Menschen“ führen. Gleichzeitig rechne man mit einer deutlichen Steigerung von entdeckten Infektionen.

Mehr Platz und Personal für Tagesaufenthalte

Mit 105.000 Euro unterstützt die Region zudem den Ausbau von fünf Tagesaufenthalten. „Wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen und wohnungslosen Männern und Frauen Schutz vor der Kälte und vor der Ansteckung mit dem Coronavirus bieten“, sagt Andrea Hanke, Sozialdezernentin der Region. Das könne durch mehr Platz, aber auch durch die Ausdehnung der Öffnungszeiten oder die Aufstockung des Personals erreicht werden.

So hat der Tagesaufenthalt Burgdorf beispielsweise mit einem dauerhaften Pavillon seine Fläche vergrößert. Dem Tagesaufenthalt Nordbahnhof wird unter anderem eine weitere sozialpädagogische Fachkraft für die nächsten vier Monate finanziert. Für die Einrichtung DüK („Dach überm Kopf“) in der Berliner Allee wurde ein Wohnwagen angeschafft und die Öffnungszeiten von 23,5 auf 48,5 Stunden mehr als verdoppelt. Auch der „Kontaktladen Mecki“ am Hauptbahnhof hat unter anderem Personal aufgestockt und deutlich länger geöffnet (43,5 Stunden). Außerdem übernimmt die Region in den Einrichtungen die Kosten für Hygieneartikel, Desinfektionsmittel und Masken.

Im Herbst hatte sich die Landeshauptstadt noch deutliche Kritik anhören müssen, weil bewährte Obdachlosenprojekte eingestampft wurden. Mitte Januar startete in Döhren schließlich das Projekt „Plan B – OK“. Dahinter verbirgt sich ein Wohnprojekt für 21 obdachlose Männern und Frauen, die nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern zusätzlich soziale Beratung und Anschlussperspektiven bekommen.

Von André Pichiri