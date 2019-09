Uetze

Der Säufermond schien an diesem Wochenende in und um Hannover offensichtlich besonders helle: Neben den Rekordwert von 4.01 Promille bei einem Radfahrer in Langenhagen gab es mehrere Vorfälle mit alkoholisierten Verkehrsteilnehmern.

Randalierer in Uetze

In der Eichendorffstraße in Uetze klingelte ein 27-Jähriger Sonntagnacht gegen 0.40 Uhr an mehreren Haustüren, schrie laut herum, um anschließend mit einem Fahrrad davon zu fahren. Die alarmierte Polizei stellte ihn um 1.05 Uhr in der Markstraße, kontrollierte ihn und ließ ihn „pusten“. Satte 1,99 Promille hatte der Mann, der die Beamten während der Kontrolle bedrohte und durchbeleidigte. Nun darf er sich neben einer Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt auch noch auf Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung einstellen.

Sturz in Burgdorf

Ebenfalls auf dem Fahrrad befand sich ein 29-Jähriger in Burgdorf, als er Vor dem Hannoverschen Tor am Stadtpark stürzte und sich verletzte. Die Polizei kam zum helfen, die Beamten stellten einen auffälligen Alkoholgeruch fest und ließe den Mann einen Atemalkoholtest durchführen. 1,53 Promille hatte er.

Mit 1,27 Promille im Auto

In Bennigsen bei Springe wurde am Sonntag gegen 1.40 Uhr eine 22-Jährige aus Hannover in ihrem Auto angehalten. Auch hier nahmen Polizeibeamte einen Alkoholgeruch wahr. Sie wurde getestet, der Atemalkoholwert betrug 1,27 Promille. Im Polizeikommissariat Springe wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Am Samstagabend wurde im Bereich der Burgdorfer Straße in Lehrte eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 0,66 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Von Petra Rückerl