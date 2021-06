Alkohol, Drogen, Gewalt: So sieht es auf Hannovers Problemplätzen aus

Hannover

Trinkertreffs, offener Drogenkonsum, campierende Obdachlose und Gewalt, bei der es nicht selten um Leben und Tod geht. Die jüngste Messerattacke auf einen Mann am Weißekreuzplatz hat die Diskussion um Hannovers Brennpunktplätze neu entfacht. Werden in der Innenstadt immer mehr Ecken der Verwahrlosung überlassen? Ein Rundgang durch Hannovers Problemzonen.

Zugegeben, es sah schon trostloser aus auf dem Steintorplatz als an diesem Nachmittag. Mit den Lockerungen der Corona-Regeln ist zumindest am Eiscafé Massimo wieder Leben eingekehrt. Vollbesetzte Tische unter Sonnenschirmen beleben diesen Bereich des Platzes. Fröhliche Gesichter, man genießt die wiedergewonnene Freiheit. Links und rechts davon treten aber auch schon die unschönen Seiten des Steintors zutage. Die gemauerten Hochbeete umgibt Uringeruch statt Blumenduft. Auf der Rampe zur U-Bahnstation haben sich Trinker niedergelassenen, zwischen leeren Flaschen und mit Habseligkeiten vollgestopften Plastiktüten schläft ein Mann seinen Rausch aus. Dass der Steintorplatz zum Abend hin von Drogendealern in Beschlag genommen wird, ist seit Jahren ein Problem, das Hannover nun städtebaulich lösen will. Für 6,5 Millionen Euro wird der Bereich umgebaut. Noch in diesem Jahr sollen die Leitungsarbeiten beginnen.

Trinkerszene um den Hauptbahnhof

Für das, was sich wenige Hundert Meter rund um den Hauptbahnhof weiter abspielt, sind hingegen keine Lösungen in Sicht. Hier reiht sich ein Problem-Bereich an den nächsten. Vor dem Osteingang sitzt eine Gruppe betrunkener Männer, Bier und Wodkaflaschen liegen daneben. Die Osteuropäer, die zu stetig wachsenden Trinkerszene gehören, werden gerade von Bundespolizisten kontrolliert – Tagesgeschäft für die Beamten am Hauptbahnhof. Bei einem der Männer besteht offenbar Klärungsbedarf, er muss die Polizisten zur Wache begleiten. Die Trinkkumpanen packen ihre Sachen zusammen und ziehen weiter. „Es ist immer das gleiche Spiel. In spätestens einer Stunde sitzen die wieder hier“, kommentiert ein Imbissmitarbeiter, der gerade seine Zigarettenpause macht.

Hauptbahnhof: Am östlichen Ausgang kontrolliert die Bundespolizei Männer aus der Trinkerszene. Quelle: Christian Behrens

Auch gegenüber, vor dem Westausgang wird gezecht bis zum Umfallen. Rund 20 Männer und Frauen haben sich auf der Oettinger Wiese, die die Haltstelle gegenüber dem ZOB bezeichnenderweise genannt wird, niedergelassen. Die Stimmung ist angespannt bis aggressiv. Eine Frau in abgewetztem T-Shirt und Radlerhosen ist mit anderen Trinkern in Streit geraten. Laute Schimpftiraden wechseln sich ab, ehe die Frau sich torkelnd von der Gruppe abwendet.

Drogenszene verlagert sich zum Andreas-Hermes-Platz

Vorbei an den beißend nach Urin stinkenden Ecken in der Rundestraße zieht sich die Spur der Verelendung nahtlos weiter bis zum Raschplatz. Trinker besetzen die Treppen, grölen, Müll liegt auf den Stufen. Ein Mann sitzt zusammengesunken und reglos auf einem Betonpoller, die Kapuze über den Kopf gezogen. Andere Grüppchen bleiben lieber im überdachten Bahnhofszugang – Alkoholkranke, Drogensüchtige, Obdachlose.

Andreas-Hermes-Platz. Unter der Raschplatz-Hochstraße gibt es eine offene Drogenszene. Quelle: Christian Behrens

Noch schlimmer sieht es am Richtung Andreas Hermes-Platz aus. Die Unterführung zwischen Raschplatz-Hochstraße und Pavillon ist ein Hotspot der offenen Drogenszene. Hier kauern Heroin- und Cracksüchtige, warten Dealer auf das nächste Geschäft. Ein völlig zugedröhnter Mann hält sich an seinem Fahrrad fest, versucht so vergeblich, auf den Beinen zu bleiben. Dass seine Sonnenbrille aus der Jackentasche auf den Boden fällt, merkt er nicht mehr. Dann sackt er selbst zusammen. Die anderen Männer und Frauen scheint das nicht weiter zu interessieren. Einige sitzen plaudernd zusammen, andere irrlichtern unruhig von einer Ecke in die andere.

Spritzen liegen vor der Kita

Auf dem Hermes-Platz baut die Obdachlosenhilfe gerade ihren Ausgabestand auf. „Sehr angespannt“, sei laut Leiter Mario Cordes die aktuelle Situation. Frust schwingt in seiner Stimme mit: „Das Schlimme ist, dass der Platz zwischenzeitlich schon drogenfrei war.“ Was jetzt passiert, sei die logische Konsequenz, wenn den Abhängigen ihre Anlaufstellen genommen werden. Der Konsumraum im Stellwerk könne nicht auffangen, was durch die Schließung der Treffs „Fixpunkt“ und „Café Connection“ weggefallen ist. Auch der „Kontaktladen Mecki“ und der “Kompass“ haben nur begrenzte Kapazitäten und Öffnungszeiten. Cordes: „Vor dem Stellwerk werden die Leute mittlerweile regelmäßig vertrieben, also kommen sie hier her. Wenn man ihnen stattdessen sichere Orte zuweisen würde, hätten wir dieses Problem so nicht.“

Andreas-Hermes-Platz: Vor der Kita „Freche Rübe“ liegen Spritzen zwischen Müll und Bierflaschen. Quelle: Christian Behrens

Ein Problem, unter dem besonders die Kita „Freche Rübe“ leidet. Ihr Außengelände grenzt an den Hermes-Platz. Vor dem Gitterzaun liegen neben Müll und Bierflaschen auch Spritzen im Gras. Eltern hatten bereits vor einigen Wochen einen Hilferuf an die Stadt gesendet. Um die Kinder vor Drogenbesteck und Exkrementen zu schützen, soll ein größerer Zaun angeschafft werden.

Anwohner meiden Weißekreuzplatz

Um die Sicherheit sorgen sich auch Anwohner des Weißekreuzplatzes. Eine Messerstecherei in der vergangenen Woche hat die Debatte um die dortigen Milieuprobleme neu entfacht. Bei einem Rundgang werden diese offensichtlich. Auf den Bänken sitzen ausschließlich Menschen aus der Trinker- und Drogenszene. Ein offensichtlich Obdachloser liegt in seinem Schlafsack auf der Rasenfläche. Dann verschwinden vier Männer gleichzeitig in dem öffentlichen Toilettenhäuschen, vor dem sich die Messerattacke ereignet hatte. Klagen von Anwohnern, dass sich in dem Klo ein Drogenhandel etabliert habe, kommen offensichtlich nicht von ungefähr. „Es ist traurig, dass der Platz so vor die Hunde geht“, sagt eine Kundin des gegenüberliegenden Penny-Marktes. „Eigentlich ist er ja schön angelegt. Aber wer will sich da hinsetzen?“

Der Ordnungsdienst soll den Bereich nun stündlich kontrollieren. Allein damit sei es laut Bezriksbürgermeisterin Cornelia Kupsch (CDU) aber nicht getan. „Wir brauchen zwingend mehr Sozialarbeiter und ein besseres therapeutisches Angebot“, fordert sie.

Von André Pichiri