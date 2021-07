Algen und braunes Wasser: Ist die Leine in der Stadt verdreckt?

Hannover

Was ist denn mit der Leine los? Am Landtag sieht das Wasser des Hauptstadtflusses derzeit deutlich trüber als sonst, ja fast schon verdreckt aus. Auch mehr Müll und Algen haben Passanten ausgemacht. Muss man sich Sorgen um das Gewässer machen?

„Nein“, beruhigt Heinz Pyka, Vorsitzender des Fischereivereins Hannover und Vize des Anglerverbands Niedersachsen. Zwar ist das Wasser tatsächlich etwas trüber, aber das hängt mit dem Bau der Leinewelle an der Stelle zusammen. „Wir achten mit Argusaugen darauf, dass der Bau keinen negativen Einfluss auf die Leine hat“.

Sauerstoffgehalt muss täglich kontrolliert werden

So habe man im Vorfeld mit dem Verein „Leinewelle“, der die stehende Surfwelle installiert, etwa ausgemacht, dass der Sauerstoffgehalt des Flusses täglich überprüft wird und etwaige Schäden ausgeglichen werden müssen. Nicht zuletzt weil eine Überprüfung des Flussabschnittes vor Baubeginn eine erstaunlich hohe Artenvielfalt von Fischen gezeigt habe.

Wenig Wasser, viel Baustelle: Die Leine unterhalb des Landtags. Hier entsteht eine Surfwelle. Quelle: Rainer Dröse

Heiko Heybey von „Leinewelle“ bestätigt: „Wir messen täglich den Sauerstoffgehalt und überprüfen die Wasserqualität. Das ist weiterhin alles ganz normal.“ Das ungewohnte Bild der Leine ensteht aus zwei Faktoren: Zum einen bringt ein Bagger derzeit Spundwände ins Flussbett und wühlt Sand auf, der das Wasser trübt. Zum anderen hat man das Wasser beim Friederikenplatz aufgestaut und den Pegel gesenkt, um besser im Fluss arbeiten zu können. So fließe nur etwa ein Drittel der üblichen Wassermenge durch den Fluss und an der Baustelle vorbei. „Der Rest wird über die Ihme geleitet, was dort aber kaum auffällt.“

Der niedrigere Wasserstand und die geringere Strömung in der Leine unterm Landtag lässt die Wasserpflanzen dort deutlicher zutage treten. Auch das ein oder Stück Müll – das leider immer wieder in der Leine landet – bleibt dort hängen.

Was die Trübung angeht, beton Heybey aber: „Das hat auch immer etwas mit dem natürlichen Untergrund der Leine zu tun – und nicht nur mit den Arbeiten. Im Kies wenige Meter flussabwärts von unserer Baustelle ist das Wasser sofort wieder klar.“

In etwa drei Wochen sollen die Spundwände stehen und die Baugrube trocken sein. Dann erst können die Betonfundamente für die Anlage gegossen werden, die dann mit drei beweglichen Stahlplatten die spätere Surfwelle erzeugt. Das Projekt kostet 1,4 Millionen Euro und soll im November fertig sein.

Von Simon Polreich