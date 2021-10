Mehr Bewegungsfreiheit und ein besseres Sicherheitsgefühl: Ein Alarm-Projekt für gehörgeschädigte Beschäftigte von Arvato in Hannover gilt als Vorreiter für alle Standorte der Bertelsmann-Firma. Jetzt ist es in Betrieb gegangen.

Der Logistikdienstleister Arvato hat an seinem Standort in Hannover ein Alarmsystem für Hörgeschädigte Beschäftigte installiert. Das funktioniert mit einem Pager, der am Hosenbund getragen wird. Quelle: Philipp von Dirttfurth / Arvato