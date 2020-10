„Alarmstufe rot“: Veranstaltungsbranche protestiert in Hannover

Hannover

Nächste Demo in Hannover: Nachdem am Mittwoch die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf dem Opernplatz ihre Forderungen im aktuellen Tarifstreik untermauerte, hat am Donnerstag die Veranstaltungsbranche in der Landeshauptstadt mobil gemacht. Mit einem mehrere hundert Meter langem Aufzug aus Demonstranten sowie einer Fahrzeugkolonne ging es vom Schützenplatz, über den Aegi, vorbei am Neuen Rathaus bis zum Landtag. Die unmissverständliche Forderung: finanzielle Hilfe aus der Politik – und das sofort.

Das Bündnis „ Alarmstufe rot“, ein Zusammenschluss von Initiativen und Verbänden der deutschen Veranstaltungswirtschaft, hatte zum Protest aufgerufen – eine Woche vor der zweiten Großdemonstration in Berlin. „Die Unternehmen haben langsam kein Geld mehr, sie bluten aus“, sagte Organisator Thorsten Meyer von der Initiative der Veranstaltungswirtschaft NordWest am Rande der Abschlusskundgebung am Platz der Göttinger Sieben. Die Politik müsse endlich Lösungen finden.

„Traurig, wie die Existenzen von Freunden schwinden“

„Wir sind seit acht Monaten ohne Einnahmen“, rief zuvor bereits Dirk Wöhler, Präsident des „Berufsverbandes Discjockey“ durch ein Mikrofon. Er stand beim Demozug, der um 11 Uhr startete, auf der Ladefläche des vorweg fahrenden Lkw, auf dem auch ein DJ auflegte. Seit März habe die Veranstaltungsbranche ein Berufsverbot, Betriebe und speziell Solo-Selbstständige müssten mit „vernichtenden Verlusten“ kämpfen. „Wenn wir schon ins künstliche Koma gelegt werden, dann muss auch dafür gesorgt werden, dass wir ausreichend Sauerstoff in Form von finanziellen Hilfen bekommen“, klagte er in Richtung Ministerpräsident Stephan Weil, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Gesundheitsministerin Carola Reimann.

Applaus von den etwa 200 Demo-Teilnehmern (die Veranstalter zählten 350), die direkt dahinter folgten – unter anderem Messebauer, Schausteller, Caterer, DJs und Musiker. Jan Gutjahr (30), Veranstaltungstechniker bei MKS Veranstaltungstechnik in Hannover, ging auch mit. Er berichtet: „Es ist traurig zu sehen, wie die Existenzen von Freunden und Kollegen schwinden.“ Viele, besonders Solo-Selbstständige, hätten keine Perspektiven, müssten inzwischen andere Berufe ausüben. „Ich befürchte, dass ich mit vielen nie wieder zusammenarbeiten werde.“

Demozug: Auch 40 Logistikfahrzeuge fahren hupend mit

Jannika Kuckelt (21) und Marta Germes (20) waren auch dabei. „Wir solidarisieren uns mit der Branche, in der wir später arbeiten wollen“, so die 21-Jährige. Denn: Beide studieren im fünften Semester Veranstaltungsmanagement an der Hochschule Hannover. Auch wenn sie optimistisch sei, würde ihr die aktuelle Situation ein mulmiges Gefühl, ergänzt ihre 20-jährige Kommilitonin: „Man wir da irgendwie durchkommen, aber viele Unternehmen werden es nicht überleben. Das macht schon Sorge.“

Komplettiert wurde der Aufzug durch 40 laut hupende Fahrzeuge – Transportern, Fahrzeuggespannen, Lkw, Zugmaschinen und Sattelzügen. Fred Hanstein fuhr ebenfalls in der Kolonne mit, hatte an sein Auto einen mobilen Crepes-Stand angehängt. Der Schausteller ist auch beim Herbstvergnügen auf dem Schützenplatz vertreten: „Es ist klasse, was die Stadt Hannover für uns gemacht hat, aber es geht um die Veranstaltungsbranche in Niedersachsen“, sagt er und macht deutlich, was für die ganze Branche gilt: „Wir brauchen weiterhin Hilfe.“

Der Veranstaltungssektor ist mit knapp 130 Milliarden Euro Umsatz und etwa einer Million Mitarbeiter der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland.

