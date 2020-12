Alarmstufe Rot für Hannovers Kultur: Spielstätten leuchten

Hannover

Die Türen sind geschlossen. Kein Zuschauer ist mehr erlaubt. Aber drinnen rumort es noch, und darum setzt das Staatstheater ein weithin sichtbares Zeichen. Den ganzen Dezember über werden die Spielstätten – Schauspielhaus, Oper und Ballhof – glühend rot illuminiert.

„Mit dem von innen rot glühenden Schauspielhauses senden wir ein Zeichen in die Stadt: Wir sind noch da – auch wenn wir derzeit nicht spielen dürfen“, sagt Schauspiel-Intendantin Sonja Anders. Die Spielstätten waren bereits im ersten coronabedingten Lockdown im Frühjahr wie alle Kulturstätten geschlossen worden.

Rot beleuchtet: Schauspielhaus. Quelle: Christian Behrens

Ab dem Sommer war ein eingeschränkter Betrieb möglich: mit dem Sommerhoftheater des Schauspielhauses, Konzert- und Opernformaten in Herrenhausen und schließlich auch regulären Vorstellungen in den Häusern, mit reduziertem Publikum auf Abstand.

Seit dem neuerlichen Lockdown darf wieder nicht mehr gespielt werden, und noch ist unklar, wann es wieder losgehen kann. Allmählich regt sich der Widerstand – nicht gegen die Gesundheitsvorsorge, aber gegen die Weigerung der Politik, die Bemühungen der Kultur anzuerkennen. Erst am Montag beteiligte sich das Staatstheater mit einer Menschenkette an einem bundesweiten Aktionstag, zu dem unter anderem der Deutsche Bühnenverein aufgerufen hatte.

Rot beleuchtet: Staatsoper. Quelle: Christian Behrens

Das warme Rot, in dem nun die Häuser erstrahlen, besitzt daher auch eine in der Kultur nicht unübliche Doppeldeutigkeit. Zum einen soll es Nestwärme symbolisieren. Anders: „Wir vermissen unser Publikum sehr und möchten zeigen, dass wir trotz allem mit Zuversicht und Tatendrang der Situation begegnen.“ Zum anderen soll dass Rot an den prekären Zustand der Branche erinnern: „Gleichzeitig sind viele Kultureinrichtungen und freischaffende Künstler und Künstlerinnen durch den anhaltenden Lockdown existenziell bedroht“, sagt Anders: „In der Kultur heißt es deshalb vielerorts: Alarmstufe rot.“

Von Stefan Gohlisch