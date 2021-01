Alarmierend: Fast jede fünfte Corona-Infektion in einem Pflegeheim

Hannover/Gehrden

Gehrden bleibt der Corona-Hotspot der Region Hannover. Zwar ist der Inzidenzwert am Donnerstag leicht gesunken, die Stadt kratzt mit einer Inzidenz von 283,2 (Mittwoch: 296,1) aber weiter an der 300-er Marke. Verantwortlich für den hohen Wert ist der Corona-Ausbruch im „Senioren- und Pflegeheim Haus Gehrden“. Aktuell sind dort 29 Bewohner infiziert. Insgesamt wohnt mittlerweile rund jeder sechste Erkrankte in der Region in einer Pflegeeinrichtung.

32 der 52 Corona-Fälle in Gehrden sind in Heimen. Neben dem „Haus Gehrden“ haben zwei weitere Einrichtungen einen beziehungsweise zwei Infizierte zu verzeichnen. Die anderen 20 positiv Getesteten verteilen sich auf die Kommune. Ein weiteres Cluster gibt es nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel nicht in Gehrden.

Anzeige

Corona-Ausbruch: Zahl steigt an einem Tag stark an

Den Corona-Ausbruch im „Haus Gehrden“ hatte es in der vergangenen Woche gegeben. Entsprechend war binnen eines Tages die Zahl der Infizierten in der Kommune von 33 auf 58 angestiegen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zurzeit sind in der gesamten Region 511 Bewohner in Heimen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt wohnt damit rund jeder sechste Infizierte der insgesamt 3263 positiv getesteten Personen in einer Pflegeeinrichtung. Das ist besonders gefährlich, weil ältere Menschen in der Regel einen schweren Krankheitsverlauf haben und nicht Wenige sogar daran sterben.

148 Pflegekräfte infiziert

„Auch 148 Heim-Beschäftige wurden positiv getestet“, so Borschel. Zusammen mit den 511 infizierten Bewohnern heißt das: Fast jeder fünfte Corona-Fall wohnt oder arbeitet in einem Heim.

Von Britta Mahrholz