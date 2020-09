Alarm in der MHH: Gefährlicher Stoff im Labor ausgetreten

Hannover

Gefahrstoffalarm in der MHH: Die Feuerwehr musste am Mittwochvormittag mit einem Löschzug und ABC-Spezialkräften zur Hochschulklinik ausrücken. In einem Labor war Osmiumtetroxid ausgetreten.

Einer Mitarbeiterin des Labors im Gebäude I 3 war gegen 10.40 Uhr das Glas mit dem gesundheitsgefährdenden Stoff aus der Hand gefallen. Dabei waren geringe Mengen ausgetreten und auch mit der Kleidung der Mitarbeiterin in Berührung gekommen.

Notdusche im Labor

Die Frau wurde sofort mit einer Notdusche im Labor gereinigt und anschließend vorsorglich in die Notaufnahme der Klinik gebracht. Nach der Räumung des Labors drangen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Chemiekalienschutzanzügen in den Bereich im ersten Obergeschoss vor. Mit einem Spezialfließ nahmen sie die leicht flüchtige Substanz auf, das Fließ wurde dann der MHH zur fachgerechten Entsorgung übergeben.

„Eine Gefahr für die Bevölkerung und die Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt“, so Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger. Da das Labor über eine eigene Lüftungsanlage verfügt, brauchte die Feuerwehr auch keine Lüftungsmaßnahmen durchführen. Der Einsatz war um 13 Uhr beendet.

Osmiumtetroxid wird als Kontrastmittel für Elektronenmikroskope eingesetzt. Bereits bei einer Temperatur von 20 Grad kann er sich mit der Luft vermischen und zu Verätzungen von Haut, Augen und Atmungsorganen führen.

Von Andreas Krasselt