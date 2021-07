Hannover

In der Innenstadt von Hannover ist am Freitag kurz nach 14.20 Uhr in einem Geschäft unweit des Kröpcke ein Feuer ausgebrochen. Über dem Dach des Europahauses ist eine dicke Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschzügen vor Ort.

Nach Angaben der Polizei brennt es in einem Laden für Männerbekleidung an der Karmaschstraße. Es handelt sich um Wormland. Das Geschäft hat auch einen Eingang an der Großen Packhofstraße.

Ob Personen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Mehr in Kürze.

Von NP