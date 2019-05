Hannover

Einsatz in der City von Hannover: Die Polizei hat am Freitagnachmittag die Filiale von Galeria Kaufhof in der Osterstraße räumen lassen. Grund ist ein Hinweis auf eine verdächtige Person. Inzwischen steht fest: Im Gebäude befand sich niemand, von dem eine Gefahr ausging.

Der ominöse Hinweis war gegen 14.30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Es handelte sich um eine Anruferin, die bekannt sei, bestätigte Sprecherin Antje Heilmann.

Konkret habe es zwar keine Bedrohung gegeben, allerdings den Hinweis, dass eine Person in der Öffentlichkeit mit einer Waffe hantiere und in den Kaufhof gegangen sei. Die Polizei ließ darauf das Gebäude evakuieren. Der Bereich rund um das Geschäft wurde abgesperrt.

Beamte und Hunde durchsuchten das Gebäude. Gefunden wurde nichts: kein Verdächtiger, keine Waffen. Von letzteren soll in dem Hinweis der Anruferin ohnehin nie die Rede gewesen sein.

Gegen 16.30 Uhr hob die Polizei die Sperrung wieder auf. Mitarbeiter und Kunden konnten zurück ins Kaufhaus.

Von NP