Aktivisten von Fridays for Future bekleben Kröpcke-Uhr

In der vergangenen Woche haben die Menschen in Hannover ihre Uhren auf Winterzeit umgestellt. Aktivisten von der „ Fridays for Future“-Bewegung haben nun die Kröpcke-Uhr beklebt und die Zeit auf „Klimakrise eingestellt“, wie es die Ortsgruppe in einer Mitteilung beschreibt.

Das Ziffernblatt der Papp-Uhr zeigt dauerhaft nur eine Zeit an: 5 nach 12 Uhr. Die Aktion wendet sich gegen den Gedanken, dass es bei der Bekämpfung des Klimawandels „5 vor 12“ sei. Davon würden Politiker immer wieder sprechen.

Eine Pappuhr von Fridays for Future klebt auf der Kröpcke-Uhr in Hannover. Quelle: Frank Wilde

„Damit verkennen Sie den Ernst der Lage. Bereits jetzt leiden die Menschen an den Folgen des Klimawandels. Die 5-vor-12-Mentalität ist ein Irrglaube. Wir müssen jetzt anfangen, das Klima zu schützen“, fordert Sprecherin Lou Töllner. Ziel müsse es sein, dass sich die Erde bis zum Jahr 2100 nicht um mehr als zwei Grad erwärmt.

Auch für die kommenden Freitage kündigt Fridays for Future Aktionen an. Die nächste große Demonstrationen ist für den 29. November geplant – wenige Tage vor der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Chile.

