Hannover

Als die Konfetti-Kanonen platzten und der Sekt-Korken knallte, enthüllte Bob (32) das Objekt der Begierde. Der Aktivist hielt einen an einem Stock befestigten angemalten Plüschtier-Hai in die Luft – den Goldenen Miethai. „Den verleihen wir heute für das dreisteste Mietangebot in der Nordstadt“, sagt Moderator Torben Hansen (24). Er hat sich extra für diese Preisverleihung am Freitagabend in einen feinen Zwirn geschmissen und schaut nach seiner Rede zu, wie zwei Demonstranten den Hai an das Baugerüst eines Hauses in der Heisenstraße befestigen.

Denn den Negativpreis konnte niemand persönlich entgegennehmen. Die Gruppe „ Nordstadt solidarisch“, die sich gegen steigende Mieten in ihrem Stadtteil wehrt, hatte zu dieser Aktion eingeladen – den „Geehrten“ dabei aber nicht berücksichtigt. Es handelt sich um das Unternehmen Campo-Immobilien und dessen Geschäftsführerin, die in der Vox-Serie „mieten, kaufen, wohnen“ einst als Maklerin aufgetreten ist.

Der „Goldene Miethai“ hängt am Baugerüst des Gebäudes in der Nordstadt. Quelle: Priesemann

„Die Firma hat hier eine kleine Wohnung als Luxusobjekt angeboten“, sagt Hansen. Für das „komplett hochwertig“ sanierte Ein-Zimmer Appartement mit 26,5 Quadratmetern in der Nähe zur Leibniz-Universität wollte Campo-Immobilien eine Kaltmiete von 700 Euro. Das macht 26,41 Euro pro Quadratmeter. „Das ist ein besonders dreistes Beispiel von Maßlosigkeit. Damit stellen sich solche Akteure außerhalb jeglicher sozialer Verantwortung“, kritisiert Hansen. Steigende Mieten und Wohnungsnot seien in Hannover seit Jahren ein Problem. In der Nordstadt seien erschwingliche Objekte inzwischen rar gesät.

„Mega-Miethai“ mit Fischstäbchen

Das Luxus-Angebot, auf das die Gruppe zufällig gestoßen sei, findet sich inzwischen nicht mehr im Portfolio von Campo-Immobilien. „Das ist kurz vor unserer Aktion von der Seite genommen worden“, sagt Arne, der seinen vollen Namen nicht nennen möchte. Ein Screenshot, den „ Nordstadt solidarisch“ bei Twitter gepostet hat, soll beweisen, dass es dieses Angebot gegeben hat.

Künftig wollen die Aktivisten den Goldenen Miethai monatlich als Wanderpokal verleihen. Zum Jahresende soll es dann den „Mega-Miethai des Jahres“ geben, bei dem anschließend Fischstäbchen gegessen werden sollen. „Wir wissen, was es heißt, aus seinem Stadtteil verdrängt zu werden, weil ehemals erschwingliche Wohnungen nun für eine zahlungskräftigere Mieterschaft aufgehübscht wird“, sagt Hansen.

„ Nordstadt solidarisch“ hat regen Zulauf

Betroffen ist auch Arne. Er wohnt in der Fliederstraße zur Miete. Das Gebäude hat im vergangen Jahr die Tochtergesellschaft einer Schweizer Immobilienfirma gekauft und direkt erklärt, das Gebäude modernisieren zu wollen. Die Miete sollte sich anschließend um 60 Prozent, also um 300 Euro erhöhen. „Die angekündigten Arbeiten haben noch immer nicht begonnen“, sagt Arne. Um gegen solche Praktiken vorzugehen, gründeten er und seine Nachbarn die Gruppe „ Nordstadt solidarisch“, die Betroffene unterstützen möchte und Demonstrationen organisiert. „Wir haben regen Zulauf“, sagt Arne.

Bezirksbürgermeisterin Edeltraut-Inge Geschke ( SPD) hätte den Goldenen Miethai am liebsten selbst verliehen, wusste von der Aktion der Gruppe allerdings nichts. „Dubiosen Immobilienfirma, die nur Profit machen wollen, gehört das Handwerk gelegt“, sagt sie. Geschke hat bereits 2016 von den ersten Fällen gehört. Damals hätten Unternehmen Häuser gekauft und dann Modernisierungen sowie eine Mietpreiserhöhung angedroht. „Als die Mieter ausgezogen waren, tauchten die Objekte dann als Ferienwohnungen bei Internetportalen wie Booking auf. Das war alles sehr merkwürdig“, sagt Geschke.

Bezirksbürgermeisterin wünscht sich „Milieuschutz“

Der Bezirksrat brachte anschließend das das Gesetz gegen Zweckentfremdung auf den Weg, das seit dem März auch in Hannover gilt. Nun wünscht sie sich eine Verordnung zum „Milieuschutz“ nach dem Vorbild von Berlin und Hamburg. Dazu werde es im Bezirksrat demnächst eine Anhörung geben.

Das Gerüst haben die Demonstranten mit Spruchbändern versehen. Quelle: Priesemann

„Diese Miethaie versaubeuteln die Stimmung so sehr, dass Investoren, die sich wirklich bemühen, verprügelt werden“, sagt Geschke. Als Beispiel nennt sie das geplante Wohnquartier auf dem ehemaligen Bumke-Gelände auf dem Engelbosteler Damm. Investor Gerlach startete eine Bürgerbeteiligung. Die Gruppe „Bumke selber machen“ stieg allerdings unter großem Getöse aus. „Das war nicht professionell von denen“, ärgert sich Geschke. Immerhin wähle Gerlach den schwierigeren Weg der Bürgerbeteiligung, während andere Investoren fast heimlich ihre Bauprojekte vorantrieben. „Sowas finde ich toll, wird hier aber nicht honoriert“, kritisiert Geschke.

Von Sascha Priesemann