Das Motto „Sonst besetzen wir“ änderte sich am Sonnabend in „Jetzt besetzen wir“. Aktivisten aus der vorwiegend linken Szene protestierten gegen Wohnungsnot und die unwürdige Unterbringung von Obdachlosen. Parallel zur Demo wurde ein Haus in der Schulenburger Landstraße besetzt. Am Abend begann die Polizei mit der Räumung.