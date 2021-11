Hannover

Lehrerinnen und pädagogische Mitarbeiter aus Schulen haben am Mittwoch mit Protestaktionen mehr Geld im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst gefordert. In Hannover blockierten sie vorübergehend den Königsworther Platz. Sie bliesen in Trillerpfeifen, die Autofahrer hupten. Kurz danach zogen Pflegeauszubildende aus Unikliniken und studentische Beschäftigte von Hochschulen von der Goseriede zum Finanzministerium. Mit einem landesweiten Warnstreiktag haben die Gewerkschaften GEW und Verdi am Mittwoch ihren Forderungen nach Tariferhöhungen für Angestellte der Länder unterstrichen.

Verdi und GEW: Tarifstreit in Hannover

„Wir sind empört und wütend. Der öffentliche Arbeitgeber darf sich keine prekären Arbeitsverhältnisse leisten“, sagt Maren Kaminski, GEW-Sekretärin in der Region Hannover. Sie bezieht sich auf die Situation pädagogischer Mitarbeiter an Schulen. „Sie haben teils Verträge über drei Stunden pro Woche und stehen auf Abruf bereit.“ Betroffen vom Stocken der Tarifverhandlungen sind Landesangestellte in zahlreichen Bereichen.

Gewerkschaften fordern 5 Prozent mehr – die Länder verweisen auf leere Kassen

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers gibt sich bisher zugeknöpft. Er ist Verhandlungsführer der Länder. Mehrdad Payandeh, Landesvorsitzender des DGB, kritisiert, dass die Arbeitgeberseite kein Angebot vorlegt und stattdessen auf leere Kassen durch die Coronakrise verweist. „Ein bisschen Applaus ersetzt keine Lohnerhöhung. Wer sich so verhält, provoziert Fachkräftemangel.“ Die Mitarbeiter spürten die Preissteigerungen. „Niemand kann etwas dafür, dass Corona gekommen ist. Warum sollen wir die Zeche dafür zahlen?“

Die Gewerkschaften fordern 5 Prozent mehr Gehalt, für untere Lohngruppen mindestens 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende und Praktikanten sollen 100 Euro im Monat mehr bekommen.

Schwerpunkte in der Region Hannover

In der Region Hannover wurden als Schwerpunkt die Ilmasi-Schule in Garbsen-Berenbostel und die Grundschule Fuhsestraße bestreikt. Es beteiligten sich aber auch angestellte Lehrer, pädagogische, therapeutische und technische Fachkräfte von IGS Langenhagen, KGS Wennigsen, den Grundschulen Ahlem, Stammestraße, Saturnring, Am Deister und weiteren Schulen. Von größeren Einschränkungen im Schulbetrieb ist nichts bekannt.

Der nächste Aktionstag ist für 15. November angekündigt. Dann sind Beschäftigte an Hochschulen zum Warnstreik aufgerufen.

Von Bärbel Hilbig