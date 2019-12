Gegen Diskriminierung: Grellgelbe Trikots für die Toleranz

Hannover

Neongelbe Trikots für Alle! – zumindest für alle Sportler, die sich dem Gedanken der Toleranz verpflichtet fühlen – das wäre wohl die Maximalvorstellung zum Erfolg einer Aktion von OSV Hannover und Presseclub Hannover. Den ersten Schritt haben sie erfolgreich hingelegt.

Binnen 14 Tagen haben Mitglieder des Presseclubs fast 13 000 Euro gespendet um die Aktion des Sportvereins aus dem Stadtteil Bothfeld gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung sichtbar zu machen. 1000 Trikots sind laut dem Presseclub-Vorsitzenden Jürgen Koster damit schon finanziert, 800 mit dem Aufdruck „ Toleranz Glaube – Hautfarbe“ seien schon ausgegeben worden. Die ersten Fußballmannschaften zeigten damit bereits Flagge – und trugen das „Aufwärmtrikot“ beim Auftaktturnier der Hallen-Stadtmeisterschaft des „Sportbuzzer“ (Internetplattform der Madsack Mediengruppe, zu der auch die NP gehört, berichtet auch über die Aktion).

Kämpfen für die Selbstverständlichkeit

Rolf Zick (98), Ehrenvorsitzender des Presseclubs, hat als junger Erwachsener Diktatur, Krieg und Gefangenschaft erlebt. Er sieht die gesellschaftliche Entwicklung in manchen Teilen mit Sorge und sagt: „70 Jahre ohne Krieg, in Frieden und mit Demokratie – wer einmal eine Diktatur erlebt hat, der weiß: Diese ,Selbstverständlichkeit‘ muss immer wieder neu erkämpft werden!“

Auslöser der Aktion war der Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle am 9. Oktober. Davon war Erwin Kobylanski, Teammanager der Fußball-Landesligamannschaft des OSV, so erschüttert, dass er etwas tun wollte. Er ging zu Wolfgang Kirchner, lange Jahre Sportchef des OSV und Inhaber eines Sportartikel-Geschäfts – und sie beflockten die Trikots, welches die 1. Mannschaft wenige Tage nach Halle vor ihrem nächsten Spiel trug. So kam die Sache ins Rollen, landete beim Presseclub, der bezog Michael Fürst (Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen) mit ein, und es wurde der Aufruf zur Unterstützung gestartet.

Übers Herz in den Kopf

Köster hofft, dass die Aktion etwas ist, deren Motto „ins Herz geht – und anschließend in die Birne!“. Man habe „einen Stein ins Wasser geworfen“ und hoffe, dass der „jetzt Wellen schlägt – so hoch, dass man darauf surfen kann!“.

Unterstützt werde die Aktion auch von Ministerpräsident Stephan Weil und dem Niedersächsischen Fußballverband (NFV). Auch Hannover 96 soll einbezogen werden – da laufe schon die Anfrage bei der deutschen Fußball-Liga ( DFL), das Tragen des neongelben Leibchens beim Aufwärmen zu erlauben.

Nicht nur für Sportvereine

Fürst hofft, dass die Aktion erst am Anfang steht und „wir sie weiter hinaustragen können, über Hannover hinaus, in die anderen Fußballvereine hinein“. Nicht nur Fußballteams sollen mitmachen – jeder Sportverein kann mitmachen, Trikots anfragen. Und für 2,50 Euro wird auch noch das jeweilige Vereinslogo „draugeflockt“. Auch beim Hannoverschen Kunstverein stoßt die Aktion auf positive Resonanz: Die Direktorin habe für sich und ihre Mitarbeiter die Trikots „bestellt“, um sie bei Veranstaltungen tragen zu können, sagt Köster.

Unterstützung per Spende

Wer die Aktion unterstützen will, kann das tun und seinen Beitrag mit dem Stichwort „ Toleranz“ auf das Konto des Presseclubs Hannover überweisen – „eine Spende, die nicht steuerlich absetzbar ist“, wie Köster erklärt, „sondern rein von Herzen für die Sache“.

Die Bankverbindung:

DE40 2505 0000 0101 4805 80

BIC: NOLA DE 2HXXX:

Bank: Nord-LB:

