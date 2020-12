Hannover

Während es sich der Großteil der Einwohner Hannovers derzeit in der eigenen Wohnung gemütlich macht, müssen die Menschen ohne Obdach in der Kälte ausharren. Auch warme Mahlzeiten sind selten. In Zusammenarbeit mit der Obdachlosenhilfe hat die Aktion Sonnenstrahl deshalb am Sonntag auf dem Opernplatz eine Essensausgabe für Obdachlose organisiert.

Eigentlich kümmert sich der Verein um Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien, an diesem vierten Advent aber um Obdachlose: „Es war uns wichtig, auch die Menschen zu unterstützen, die in dieser Zeit mit am meisten vergessen werden.“ Gerade in Zeiten von Corona sei die Situation noch schlimmer, als ohnehin schon, weiß Geschäftsführerin Sigrid Schubach-Kasten. Um 12 Uhr startete die Aktion, bei der sich die Obdachlosen Cevapcici mit Krautsalat im Brot an einem Foodtruck zum Mitnehmen abholen konnten. Dabei wurde das Essen über Zelte kontaktlos ausgegeben. Auch warmen Tee und Kaffee gabs. Für die Essenspakete spendete die Markthalle zudem 1000 Schokoweihnachtsmänner, die Metro unterstützte mit Mandarinen und Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe half beim Verteilen.

Spende: Die Markthalle unterstützte die Aktion mit 1000 Schoko-Weihnachtsmännern (hier hält Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe eine Palette). Quelle: Dröse

„Hier zu helfen, ist für mich selbstverständlich. Gerade jetzt im Winter sind die Wohnungslosen der Kälte schutzlos ausgesetzt, da ist eine warme Mahlzeit etwas Wichtiges“, findet der Adlige, der seit etwa zehn Jahren Schirmherr der Aktion Sonnenstrahl ist. „Die Obdachlosen gehören für mich zu den größten Verlierern in dieser Zeit.“ Nicht nur, dass das Ansteckungsrisiko viel größer sei, auch Hilfe würde bei ihnen am längsten auf sich warten lassen.

Schaumburg-Lippe sagt hinter dem Bahnhof Bescheid

Weil die Nachfrage gerade zu Beginn nicht groß war, machten der Fürst und einige der 25 Helfer an einschlägigen Plätzen in der City auf das Angebot aufmerksam. „Wir sind zum Beispiel hinter dem Bahnhof gewesen, wo wir einige über die Essensausgabe informieren konnten“, erzählt Schaumburg-Lippe.

Erfolgreich, freute sich „ Sonnenstrahl“-Geschäftsführerin Sigrid Schubach-Kasten: „Am Ende haben wir 500 Portionen herausgegeben.“ Weil die doppelte Menge vorbereitet wurde, gingen 300 weitere Mahlzeiten in das der Diakonie zugehörige „Werkheim“ an der Büttnerstraße. Ein Erfolg, findet Schubach-Kasten: „Es war schön zu sehen, wie sehr sich die Menschen über das Angebot gefreut haben.“

