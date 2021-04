Hannover

In die Diskussion um die Doppelspitze am Flughafen mischt sich jetzt auch der Bund der Steuerzahler ein. Haushaltsreferent Jan Vermöhlen hat einen offenen Brief an die Vertreter der Anteilseigner geschrieben – und Fragen zu den Kosten einer Vergrößerung der Geschäftsführung gestellt.

Einen kaufmännischen Geschäftsführer zu bestellen, macht laut Vermöhlen zusätzliche Kosten von bis zu 250.000 Euro jährlich aus. Da die Flughafengesellschaft trotz des weitreichenden Einsatzes von Kurzarbeit und einer Reduzierung der Belegschaft coronabedingt voraussichtlich noch mindestens 2021 rote Zahlen schreibe, sei wahrscheinlich mit weiterem Personalabbau zu rechnen.

„Berechtigte Kritik“

„Vor diesem Hintergrund stößt die Einrichtung eines zweiten, gut dotierten Geschäftsführerpostens auf berechtigte Kritik in der Landeshauptstadt“, schreibt der Bund der Steuerzahler.

Wie die NP berichtete, wird die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette als mögliche Interessentin für den Posten gehandelt. Vor einem Beschluss dazu bittet Vermöhlen die beiden öffentlichen Gesellschafter der Flughafengesellschaft – die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen – um eine Stellungnahme. Er fragt dabei nach den Haushaltsergebnissen, dem beabsichtigten Stellenabbau am Flughafen, möglicherweise neu hinzugekommene Aufgaben und warum sich diese schließlich nicht auf andere Führungskräfte übertragen ließen.

Von Vera König