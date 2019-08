Wo Wohnraum knapp wird, soll dieser nicht auch noch dem Mietmarkt entzogen und dauerhaft an Airbnb-Gäste als Ferienwohnung vermietet werden dürfen, meint die SPD. Vor dem Verbot sollte eine genauere Analyse stehen, ob Hannover wirklich ein Airbnb-Problem hat, das harte Maßnahmen wie in Berlin oder Hamburg rechtfertigt, fordert NP-Redakteur Christian Bohnenkamp in seinem Kommentar.