Die SPD-Ratsfraktion will gegen schicke Wohnungen und Appartements vorgehen, die dauerhaft über die Plattform Airbnb angeboten werden – weil sie besser dem angespannten Wohnungsmarkt in Hannover zur Verfügung gestellt werden sollen. Dieser Vorstoß – rechtlich umsetzbar mit Hilfe des sogenannten Zweckentfremdungsverbots – findet beim Hotel-und Gaststättenverband Dehoga grundsätzlich Zustimmung.

„Das ist der richtige Ansatz, diese Vermietung hat inzwischen eine Relevanz in Hannover“, sagt Rainer Balke, der Hauptgeschäftsführer. Man wolle Airbnb nicht verhindern, betont er, weil es dem Zeitgeist entspräche, etwas zu vermieten, was man nicht immer brauche. Denn: „Das ist kein Strohfeuer.“

Dehoga fordert gleiche Regeln für alle

Der Dehoga fordert aber gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen Hotelgewerbe und Airbnb: „Man muss die Kosten angleichen, die ein Hotel hat etwa für Hygienevorschriften, Feuerschutz, Steuern und Mitarbeiter“, so Rainer Balke.

Airbnb listet für Hannover aktuell 300 Angebote, der Dehoga selber hatte vor einiger Zeit 450 gezählt: „Das ist schon was. Da geht der Hotellerie schon einiges an Übernachtungsgästen verloren.“

Hannovers Cheftouristiker Hans Nolte sagt, man müsse das Thema von zwei Seiten betrachten. „Messemuttis, die Zimmer oder Wohnungen vermieten, haben wegen der Messen in Hannover Tradition. Früher gab es nicht genügend Hotelzimmer, da war man froh über jeden vermieteten Wohnraum zu den Messen“, so Nolte. Deshalb sei das Thema Airbnb in Hannover anders zu bewerten als in anderen Großstädten.

Kritik an Airbnb auch vom Tourismuschef

Auf der anderen Seite hält der Chef der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) eine Reglementierung für sinnvoll, denn: „Die HMTG hat ebenfalls eine Privatvermittlung mit 450 bis 500 Anbietern, für die wir Vorschriften haben.“

Dazu gehöre etwa, dass eine dauerhafte Nutzung untersagt sei, was man regelmäßig kontrolliere. Mit Recht: Laut Hans Nolte hat es Anbieter gegeben, die ihre sozial geförderten Wohnungen vermietet haben, während sie bei Freunden oder Verwandten untergekommen seien. Kontrollen wie bei der HMTG gebe es bei Airbnb aber nicht.

„Ein blindes Professionalisieren der Airbnb-Angebote ist bei der schwierigen Wohnraumlage in Hannover problematisch“, sagt Marketingmann Hans Nolte weiter.

