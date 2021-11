Ahlemer Asphaltstollen: Was passierte zum Ende des Zweiten Weltkriegs?

Hannover

Die Häuser auf mindestens 100 Grundstücken in Ahlem sind auf löchrigem Gelände gebaut. Nördlich und südlich der Heisterbergallee ziehen sich ehemalige Asphaltstollen durch den Boden, die 1925 stillgelegt und zum Ende des Zweiten Weltkriegs zum Teil wieder in Betrieb genommen wurden, um darin Produktions- und Lagerstätten für kriegswichtige Güter einzurichten. Es ist vor allem diese Zeit, die die Verantwortlichen heute vor viele Fragen stellt. Das wurde bei einer Bürgerversammlung am Dienstagabend deutlich, zu der die Stadt in die Grundschule in der Steinbreite geladen hatte.

Von Herbst 1944 bis Frühjahr 1945 hatten KZ-Häftlinge in den ehemaligen Stollen geschuftet, um dort eine bombensichere Produktion für die Continental-Werke und die Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover aufzubauen. Ob und in welchem Umfang damals das Stollensystem ausgebaut wurde, ist allerdings unklar. „Wir wissen nicht genau, was passiert ist“, sagte Thorsten Warnecke, der Leiter der Stadtplanung in Hannovers Bauverwaltung. Es gebe nur „eine spärliche Quellenlage“.

Asphaltstollen: Reichen 15 Meter Sicherheitsabstand?

Wie ein Mitarbeiter des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) erklärte, ist mittlerweile eine Karte von März 1945 aufgetaucht, in der zusätzliche Grubenbaue eingezeichnet seien. Es sei allerdings nicht klar, ob diese nur geplant gewesen seien oder tatsächlich umgesetzt wurden. Auch die Stadt ist auf Unterlagen aus dieser Zeit gestoßen. Laut Simon Biederbeck, dem Leiter der städtischen Bauordnung, geht aus den Dokumenten vor allem hervor, dass das Projekt möglichst schnell umgesetzt werden sollte.

Mit Sprengtechnik sei man damals in der Lage gewesen, in kurzer Zeit die Stollen um zehn Meter zu verlängern, berichtete Klaus Söntgerath, der Leiter der Abteilung Bergbau im LBEG. Bisher hat die Stadt einen Sicherheitsradius von 15 Metern um die bisher sicher bekannten Stollen festgelegt. Je nachdem was gegen Ende des Zweiten Weltkriegs passiert ist, könnte es allerdings sein, dass dieser nicht mehr ausreicht. Nicht sicher ist laut LBEG allerdings auch, wie gut der Bergbau zuvor dokumentiert wurde. Denn Stollen wurden in Ahlem bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts in den Untergrund getrieben.

Verfüllung der Stollen könnte Jahre dauern

Mehr Klarheit soll eine historische Recherche bringen, die die Stadt bereits an ein auf Altbergbau spezialisiertes Büro in NRW vergeben hat. Sie soll etwa ein halbes Jahr dauern. Das Büro soll auch ein Konzept für die anschließend geplante Erkundung erstellen.

Die Frage nach dem Ausmaß des Stollennetzes ist zum einen für die geplante Verfüllung der Hohlräume wichtig. Bergbauexperte Söntgerath rechnet ohnehin damit, dass dies „nicht innerhalb eines Jahres“ erledigt sein wird. Wenn es mehr Hohlräume gebe als erwartet, dauere es noch länger. Zum anderen gelten dort, wo durch die Stollen im Untergrund Gefahr besteht, schon jetzt für die Eigentümer strenge Auflagen bei geplanten Bauvorhaben.

Wegen Asphaltstollen: Immobilienpreise in Ahlem abgesackt

Zumindest bisher halten sich die Schäden allerdings noch in Grenzen, wie eine schnelle Abfrage bei den knapp 150 Bürgern in der Grundschule ergab. Eine Frau berichtete, dass ihr Wintergarten drei Zentimeter abgesackt und vom Haus abgebrochen sei. Ein anderer Eigentümer hat Risse an seinem Haus festgestellt. Allerdings räumte er ein, dass das auch an einem billig ausgeführten Fundament liegen könne.

Ärgerlicher für viele ist jedoch, dass durch den Wirbel um die Asphaltstollen die Preise für die Immobilien in dem betroffenen Gebiet bereits zurückgegangen sind, wie mehrere Eigentümer berichteten. Laut Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) ist das aber nicht die Schuld der Stadt, die die Problematik Anfang Oktober öffentlich gemacht hatte. Schließlich habe diese das Ziel, „das Problem zu beseitigen“. Wenn das erledigt sei, würde bei den Immobilienpreisen „ein gegenteiliger Effekt eintreten“.

Stadt: Eigentümer wussten schon lange Bescheid

Zuvor hatte die Stadt auch deutlich gemacht, dass die Situation bereits zuvor allen Eigentümern bekannt gewesen sein muss. Bereits in den 1960er Jahren habe man bei Baugenehmigungen „bautechnische Hinweise“ gegeben, zudem seien wegen der Stollen Vorgaben für die Fundamente gemacht worden, erklärte Stadtplanungs-Leiter Warnecke. Zudem habe man auf die Möglichkeit von Rissbildungen und Senkungen hingewiesen. Es sei „jedem bewusst gewesen“, dass das ein Bergbaugebiet gewesen sei, betonte Warnecke.

Beteiligen müssen werden sich die Eigentümer an den Sanierungen im Untergrund allerdings wohl nicht. Zwar laufen noch die Verhandlungen über die Kosten zwischen Land, Region und Stadt. Allerdings machten alle Seiten erneut deutlich, dass eine Lösung gefunden werden soll, die die Eigentümer finanziell nicht belasten soll. Zu den Sorgen um die Grundstücke sollten „nicht auch noch finanzielle Sorgen dazukommen“, verkündete Christine Karasch (CDU), Dezernentin für Umwelt, Planung und Bauen bei der Region.

Von Christian Bohnenkamp