Hannover

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in einem Zweifamilienhaus in Ahlem eine Leiche gefunden. Es handelt sich vermutlich um eine seit Ende August vermisste 61-jährige Frau. Aufgrund der Situation, in der der Leichnam aufgefunden wurde, gehen die Fahnder von einem Tötungsdelikt aus.

Das Haus in der Mönckebergallee liegt in einer kleinen, etwas abgeschiedenen Sackgasse. Nur ein paar villenähnliche Häuser, teils hinter hohen und dichten Hecken verborgen, stehen hier. Das Haus mit der Toten grenzt unmittelbar an den Willy-Spahn-Park.

Die 61-Jährige Vermisste wohnte hier im Dachgeschoss. Gegen 16 Uhr hatte die Kripo in der Wohnung noch einmal nach Hinweise suchen wollen. "Als die Beamten die Wohnung betraten, nahmen sie deutliche Hinweise wahr, dass dort irgendwo ein Leichnam sein müsste", so Polizeisprecher Thorsten Schiewe.

Die Leiche lag offenbar versteckt in einem Verschlag. "Ob es sich dabei wirklich um die Vermisste handelt, ist derzeit noch unklar", so Schiewe weiter. Identität und auch das Geschlecht müssten wie auch die Todesursache erst noch bestimmt werden. "Jetzt geht es darum, Spuren zu sichern und Vernehmungen durchzuführen."

Nachbarn verunsichert

Ein möglicher Mord in dieser beschaulichen Umgebung verängstigt die Nachbarschaft. Eine Mutter aus einem der Nachbarhäuser räumt ein: "Das verunsichert uns. Das ist nicht die Gegend, in der man so etwas für möglich hält." Das mögliche Opfer habe sie nur flüchtig und vom sehen gekannt.

