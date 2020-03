Ahlem: Ein Mord aus Habgier und Grausamkeit

HANNOVER

Wie ein brutaler Raubmörder sieht Faried A. (33) nicht aus. Eher wie der traurige Bruder des Comedians Thomas Hermanns. Dennoch muss sich der Angeklagte seit Donnerstag wegen des Mordes an seiner 61-Jährigen Geliebten verantworten. Er soll den Kopf der gefesselten Frau zwischen dem 24. und 25. August 2019 in der Mönckebergallee ( Ahlem) mit Paketklebeband umwickelt haben. „Sie erstickte elendig und qualvoll“, verliest Staatsanwältin Wiebke Gratz aus der Anklage.

Am Donnerstag wurde im Landgericht Hannover nur die Anklage verlesen. „Mein Mandant wird sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern“, sagt sein Anwalt Werner Theunert. Die Tat hat Faried A. nicht gestanden. Er hat im Laufe des Ermittlungsverfahrens unterschiedliche Aussagen gemacht. So sollen zum Beispiel andere Männer den Tod der Frau verursacht haben.

Eindeutige Spuren auf dem Tatwerkzeug

Und in der Tat gibt es auf dem sichergestellten Geld die Fingerspur eines anderen Mannes. Gegen ihn werde auch ermittelt, sagt der Anwalt. Er will ihn als Zeugen hören. Bei der Festnahme wurde bei dem Angeklagten 37.725 Euro gefunden. Die Ermittler sind sicher, dass das Geld vom Opfer stammt. Die Frau hatte 69.000 Euro, Goldmünzen im Wert von 98.000 Euro sowie Diamanten und Schmuck in ihrer Zwei-Zimmer-Dachgeschosswohnung. Sie hatte Angst vor einem Banken-Crash. Das Vermögen soll Faried A. verschachert und in seine Heimat verschickt haben.

Finger- und DNA-Spuren auf dem Klebeband stammen vom Angeklagten. Das sind harte Beweise, die für seine Schuld sprechen. Mord aus Habgier und Grausamkeit: Insofern hatte sein Anwalt die Hoffnung auf ein psychiatrisches Gutachten gesetzt. Denn es habe in der Vergangenheit Hinweise auf eine psychische Krankheit gegeben. Doch eine verminderte Schuldfähigkeit liege laut Gutachten nicht vor, sagt der Anwalt.

Intime Beziehung zwischen Täter und Opfer

Wenn überhaupt, dann kann man wohl nur von einer Liebeskrankheit sprechen. Faried A. kam im März 2015 aus Marokko nach Deutschland. Er ist Analphabet. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Über die Flüchtlingshilfe lernte er die 61-Jährige kennen. Sie brachte ihm Deutsch bei, half ihm bei Behördengängen. Sie unterstützte ihn auch finanziell. Laut Gutachten schämte sich die Frau wegen des großen Altersunterschiedes für die Beziehung. Faried A. soll sich dagegen von seiner Lehrerin bedrängt gefühlt haben. Ihr Wunsch nach Intimität sei ihm zu viel geworden.

Im Gutachten hat sich der Angeklagte auch zum Tatgeschehen geäußert. Als die Sprache auf das Opfer kam, habe er zwei Mal geweint, heißt es. Bedauert er den Verlust der Freundin - oder fürchtet er die Strafe für den grausamen Mord?

Von Thomas Nagel