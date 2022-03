Der Abfallzweckverband Aha und die Stadt Hannover rufen wieder zum Müllsammeltag auf – dieses Mal am Sonnabend, 19. März. Wilder Müll im Stadtgebiet hat zuletzt wegen Corona stark zugenommen.

Am 19. März: Aha und Stadt Hannover rufen zum Müllsammeln auf

