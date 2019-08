HANNOVER

Der Service bei der Abfallentsorgung in Stadt und Umland soll besser werden: einen 40-Liter-„ Partysack“, einen „ Laubsack“ für den Herbst, dazu kundenfreundlichere Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe möchten SPD und CDU in der Regionsversammlung einführen. Außerdem will die Groko in der Region den Restabfallsack im Umland als dauerhafte Müllentsorgung beibehalten – neben der Tonne.

Die Reformvorschläge der beiden großen Parteien in der Region gehen aber noch weiter, sie wollen nämlich die O-Tonne zum Ende des Jahres vom Markt nehmen lassen (worüber es auch schon einen politischen Beschluss gibt). Dazu die Müllgebührenberechnung über Gewicht und Volumen abschaffen und nur noch das Volumen als Berechnungsgrundlage heranziehen. Die Entscheidung über das Paket war im Juni im Abfallwirtschaftsausschuss noch vertagt worden.

Restmüllsäcke nach Party und Renovierung zu klein?

Nun der zweite Anlauf, diesmal mit Abstimmung – und Verabschiedung durch die Stimmenmehrheit von SPD und CDU. Den „ Partysack“ oder „Tapetensack“, wie ihn andere nennen, mit 40 Liter Volumen, möchte die Groko haben, damit Bürger größere Mengen Restmüll schneller entsorgen können. Im Umlauf für den Hausmüll ist der 20-Liter-Sack, der auch bleibt. Für die Müllentsorgung nach Renovierung oder Party sei dieser aber zu klein sei, so die Meinung in der Politik.

Ebenfalls unter dem Gesichtspunkt Serviceverbesserung kommt der „ Laubsack“ im Herbst, der eine Schutzgebühr erhalten soll und dafür gedacht ist, die wilde Laubentsorgung einzudämmen. Den „ Laubsack“ soll es ebenso wie den „ Partysack“ auch in der Stadt geben. Schließlich soll Aha noch die Ausweitung der Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe prüfen, um lange Wartezeiten am Sonnabend abzubauen. „Wir sind sicher, dass diese neuen Punkte dazu führen, dass die Kundenzufriedenheit gegenüber Aha noch besser wird“, so Manfred Wenzel ( CDU).

Ungerecht: Grüne wollen Sack komplett abschaffen

Im Abfallwirtschaftsausschuss der Region sorgte der Vorstoß am Donnerstag trotzdem noch mal für Diskussionsstoff. Den Grünen etwa geht vieles zu weit, auch wenn sie ein allgemeines Zukunftskonzept zur Müllentsorgung und längere Öffnungszeiten bei den Wertstoffhöfe mittrugen. Doch beim Thema Restabfallsack blieben sie auf Distanz, für sie gehört der Sack komplett abgeschafft.

Beim Thema Volumenberechnung des Mülls sieht Abfallexperte Fabian Peters generelle Defizite: „Wir bekommen ein massives Gerechtigkeitsproblem. Im Umland wird in den Sack gestopft, und die Tonne in der Stadt stopft nicht. Der Sackbenutzer wird also bevorteilt.“ Ohnehin wollen die Grünen den Restabfallsack lieber heute als morgen abschaffen: „Der Sack verursacht hohe Kosten, die sich in den Müllgebühren niederschlagen.“ Im 40-Liter-Sack und im „ Laubsack“ sehen die Grünen keinen Mehrwert. Man bringe mit dem alleinigen Bemessungsgrundstab Volumen „die Kompression in die Tonne“, so Stefan Henze ( AfD). In der Konsequenz würden die Tonnen nicht richtig geleert werden können, da der Müll darin in Zukunft gepresst sei.

Von Andreas Voigt