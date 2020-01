Aha sammelt Tannenbäume in Hannover ein

Hannover

Ob Tanne oder Fichte: kaum ein Symbol ist so stark mit Weihnachten verbunden, wie der Christbaum. Geschmückt und schön gemacht, haben die Nadelbäume in über 170.000 hannoverschen Wohnzimmern ihren Weihnachtsdienst geleistet. Doch kaum ist das Fest vorbei, geht es dem grünen Gehölz an die Nadeln.

Damit es aber nicht wie in der Werbung eines schwedischen Möbelgeschäfts läuft, wo die Bäume einfach aus dem Fenster geworfen werden, können die Bäume an mehr als 200 Sammelplätzen im gesamten Stadtgebiet abgelegt werden. Der kommunale Abfallentsorger Aha sammelt die Bäume später ein und entsorgt sie. Ein echter Knochenjob, wie Aha-Sprecher Stefan Altmeyer findet: „Die Helfer müssen bei Wind und Wetter die Bäume einladen. Da merkt man schon am Abend, was man gemacht hat.“

Nadeln in der Unterwäsche

Einer der fleißigen Wichtel in Orange ist Claus Moldenhauer. Der 58-Jährige ist schon seit 40 Jahren Müllwerker bei Aha. Seit Montag packen er und seine Kollegen zu und hieven die ausrangierten Nadelbäume in die Müllfahrzeuge. Häufig sind die Bäume schon ausgetrocknet – und das kann schon mal Spuren hinterlassen, wie er mit einem trockenen Lächeln berichtet: „Wenn ich nach Feierabend duschen gehe, da finde ich sogar noch Nadeln im Schlüpfer.“

An den Sammelstellen findet sich leider auch Hausmüll, wie Altmeyer sagt. Weil die alten Weihnachtsbäume kompostiert werden, wird dieser Abfall aber nicht mitgenommen. „Der Müll wird an die Seite gestellt und später von der Stadtreinigung mitgenommen.“ Auch Lametta, Weihnachtskugeln oder kleingeschnittene Äste in Plastiktüten haben dort nichts verloren. Doch „da verhalten sich die Hannoveraner vorbildlich“, so der Aha-Sprecher. Wer seinen Baum abseits der Sammelstellen ablegt, der begeht übrigens eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Strafe belegt werden kann.

Pro Müllfahrzeug und Tour transportiert Aha rund 5,5 Tonnen Bäume. Diese werden anschließend auf einer von drei Mülldeponien abgeladen, wie zum Beispiel in Lahe. Dort angekommen, wird das volle Müllfahrzeug zunächst gewogen. Anschließend werden die alten Bäume abgeladen, gehäuft und mit einem Radlader häppchenweise in einen Schredder gegeben und später kompostiert. Bis zum Ende der Sammelaktion haben die Helfer dann „etwa 500 Tonnen Tannenbäume entsorgt“, schätzt Altmeyer.

