Aha sammelt 3.500 Tonnen Laub von Straßen

Hannover

Hannover gilt als grünste Stadt Deutschlands. Doch wo viele Bäume stehen, da fallen im Herbst auch Millionen Blätter – Laubzeit. Ein Fall für die Abfallreinigung Aha. „Unsere 250 Mitarbeiter sammeln jeden Herbst etwa 3.500 Tonnen Laub“, verrät Geschäftsführer Thomas Schwarz. Das entspricht etwa dem Gewicht von 2.300 VW Golfs.

Begonnen wird in der Regel erst im Oktober. Durch die Hitze im Sommer wurden aber schon im Juli die ersten Einsätze gefahren. Der Einsatzzeitraum sei dabei von der jeweiligen Witterung abhängig, erklärt Schwarz: „Ist das Wetter mild, kann sich der Einsatz schon bis in den Dezember ziehen. Wenn es früh kalt wird, dann geht das schneller.“ Besonders wenn die Temperaturen unter null Grad fallen, ergänzt City-Einsatzleiter Peter Gierke: „Wenn der erste Frost kommt, dann knallt das Laub nur so runter.“

Hauptverkehrsstraßen haben Priorität

Wegen der allgemeinen Verkehrssicherheit muss es dann schnell gehen – genauso wenn es stürmt oder regnet. „Nasses Laub ist gefährlich, weil es enorm rutschig ist. Das muss dann zügig beseitigt werden“, so Gierke. Die Hauptverkehrsstraßen in der Stadt sind immer zuerst dran. Auch Alleen haben eine hohe Priorität.

Blättermassen: Am Engesohder Friedhof produziert die Baum-Allee besonders viel Laub. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bereits ab sechs Uhr ist die Straßenreinigung mit bis zu 220 Besen unterwegs – eine Stunde später kommen Laubpuster dazu (80 Stück gibt es). Dass es dabei laut wird, weiß auch Schwarz: „Wer Luft bewegt, der macht auch Lärm. Das bleibt nicht aus.“ Deshalb würden akkubetriebene Laubbläser genutzt, die leiser als Motorbetriebene sein sollen.

Laubsauger: Bis zu zehn Tonnen Blätter Gepäck

Gestartet wird immer mit den Gehwegen. Dort wird das Laub für die Kehrmaschinen vorbereitet, die es anschließend einsaugen. Insgesamt 55 Fahrzeuge gibt es: Kleinkehrmaschinen mit zwei Kubikmetern Fassungsvolumen, Großkehrmaschinen (bis zu sechs Kubikmeter) sowie Laubsauger – umgebaute Sperrmüllwagen. Über einen großen Rüssel werden vorbereitete Blätterhaufen eingesaugt und im Laderaum mit einer integrierten Presse komprimiert. Bis zu zwei Mal am Tag fährt der Wagen in Deponie nach Lahe. Im Gepäck: bis zu zehn Tonnen Laub.

Wie mit dem Staubsauger: Vorbereitete Blätterhaufen werden in sogenannte Presswagen eingesaugt. Bis zu 10 Tonnen passen in den Wagen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Laub wird kompostiert

Doch was passiert dort mit den Blättermassen? Während nasses Laub zur Aufbereitung an Drittanbieter abgegeben wird, wird das trockene „Laub auf einem Haufen in der gelagert und kompostiert“, erklärt der Geschäftsführer: „Der Kompost kann von jedem abgeholt werden. Der Rest geht an die Landwirtschaft zum Düngen.“

Von Jens Strube