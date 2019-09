Aha lässt über neue Mülleimer abstimmen

Hannover

In kaum einer anderen Stadt in Deutschland gibt es so viele Parks und Grünflächen wie in Hannover. Viele Menschen nutzen das, um sich zu erholen. Einige hinterlassen aber auch ihren Müll. Mit der Kampagne „ Hannover sauber“ hat das Abfallunternehmen Aha und die Stadt am Freitag im Maschpark auf das Problem aufmerksam gemacht. „Wir wollen damit das Bewusstsein der Menschen für Müll schärfen“, sagt Ordnungsdezernent Axel von der Ohe.

Doch nicht nur auf den Müll, sondern auch für die rund 5000 Mülleimer in der Stadt will Aha den Blick schärfen. Geht es nach Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung, sollen sie künftig deutlich sichtbarer sein. Denn bislang seien einige im Stadtbild kaum zu erkennen. „Je besser ein Abfallbehälter auffällt, desto eher wird er möglicherweise auch genutzt“, sagt Quast.

Ordnungsdezernent Axel von der Ohe testet die Mülleimer-Modelle. Quelle: Samantha Franson

In einer Online-Umfrage will Aha nun wissen, welches Design den Menschen am besten gefällt. In der Facebook-Abstimmung, die bis zum 11. Oktober läuft, sind vier Modelle zur Auswahl. Ein schlichter Behälter und drei weitere, die mit Aufklebern versehen oder grellen Farben bemalt sind. Die Ergebnisse der Umfrage sollen in die Gestaltung neuer Mülleimer einfließen.

Neue Zuständigkeit bei der Reinigung ?

Doch was beschäftigt sich Aha eigentlich mit der Sauberkeit der Parks? Bislang ist das Grünflächenamt der Stadt für diesen Dreck zuständig. Doch das Konzept „ Hannover sauber“ behandele auch die Frage, ob die Reinigungsarbeiten nicht künftig gebündelt werden könnten, heißt es von der Stadt. „Derzeit wird rechtlich geprüft, welche Tätigkeiten auf Aha übertragen werden können“, so eine Sprecherin.

Von Sascha Priesemann