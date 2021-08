Flutkatastrophe - In 12-Stunden-Schichten die Müllflut bekämpfen: So hilft Aha in Ahrweiler

Kollegen in Ahrweiler haben sie um Hilfe gerufen. Jetzt kämpfen Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs aha gegen Mülllawinen nach der Flutkatastrophe. Auch aha-Chef Thomas Schwarz war im Einsatz.