Der Herbst ist da – und mit ihm auch das Laub, das von den Bäumen fällt. Besonders wenn es feucht ist, werden die bunten Blätter zu einem Risiko für alle Verkehrsteilnehmer. „Wenn die Eicheln noch runterfallen und die nassen Blätter, das ist eine Gefahrenstelle, da müssen wir zusehen, dass die Wege frei sind“, erklärt Frank Neubert, Betriebsleiter der Betriebsstätte am Mengendamm vom „Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover“, kurz Aha. Sonst könnten die Straßen zu einer „Rutschpartie“ werden.

Verhindern ließe sich dies laut Aha-Verbandsgeschäftsführer Thomas Schwarz nicht immer. „Wir haben Ecken, wo es hinweht, die können wir nicht so gut reinigen. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht“, so Schwarz. Radwege in der Eilenriede gehörten beispielsweise teilweise auch nicht zum Verantwortungsbereich der Abfallwirtschaft.

3500 Tonnen Laub in Hannover

Im Stadtgebiet befreien 250 Mitarbeiter im Herbst Wege, Straßen und Grünflächen vom Laub. „Gefühlt machen wir in der Zeit nichts Anderes“, so Neubert. 220 Besen, etwa 80 Laubpuster und 55 Kehrmaschinen sind im Einsatz. Umgerüstete Abfallfahrzeuge saugen mit einem Rüssel-Schlauch die Laubhaufen auf, die vorher von den Mitarbeitern zusammengeschoben wurden.

So geht es leichter: Mit einem Rüssel wird das Laub aufgenommen. Quelle: Schaarschmidt

„Der Laubwagen kann ungefähr zehn Tonnen pressen, das wird dann auf die Deponie gebracht und kompostiert“, so Neubert. Laub von der Straßen, das beispielsweise mit Reifenabrieb und Bremsstaub belastet ist, wird von einer Fremdfirma verarbeitet. Insgesamt werden von Oktober bis Dezember 3500 Tonnen Laub von der Straßenreinigung in Hannover eingesammelt, das sind etwa 140 Lkw-Ladungen. Wann genau die intensive Laubentsorgung beginnt, hängt von der Witterung ab. „Wenn es ein sehr trockener Sommer war, geht es auch schon mal im September los, sonst im Oktober“, sagt Schwarz.

Neuer Laubsack für Privatpersonen

In den privaten Garten kommen die Straßenreiniger natürlich nicht, Privatpersonen müssen sich ihrem Laub selber annehmen. „Hauseigentümer müssten vor ihrer Haustür selbst fegen“, laut aha. Für die Entsorgung des Laubs hat die Abfallwirtschaft dieses Jahr einen neuen Sack rausgebracht. „Ganz reißfest ist er nicht, wir haben ihn mit etwas Wachs beschichten lassen, aber das hält nur eine bestimmte Zeit“, so Thomas Schwarz, Verbandsgeschäftsführer von aha. Das Modell sei ein Kompromiss zwischen „Qualität und Festigkeit“, Nässe kann der Sack aus Papier nicht gut haben. „Wir wollen hinterher nicht Kunststoffe und ähnliche feste Materialen aus dem Rohmaterial des Kompost herauspuhlen, da würden wir richtig schlechte Qualität erzeugen“, erklärt Schwarz. Der Anstoß für den neuen Sack sei seitens der Politik gekommen.

Neu: Aha-Chef Thomas Schwarz präsentiert den neuen Laubsack. Quelle: Schaarschmidt

Sack darf mit maximal 15 Kilogramm Laub gefüllt werden

80 Liter passen in den neuen Laubsack, er darf mit maximal 15 Kilogramm Blätter gefüllt werden. Bis zum 15. Dezember werden die Säcke gemeinsam mit dem Bioabfall abgeholt. Säcke die mehr als 15 Kilo wiegen, werden jedoch nicht mitgenommen. Die Laubsäcke, mit einem Stückpreis von 2,10 Euro, können online bestellt oder auf allen Wertstoffhöfen und im aha-Kundenzentrum direkt gekauft werden.

