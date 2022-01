Hannover

Es war ein kurzer, entspannter Einsatz, den die Mitarbeiter des Abfallentsorgers Aha am Neujahrstag in Hannovers Innenstadt hatten. Mussten diese in der Vergangenheit meist Berge von Müll und Glasscherben zusammenkehren, fiel diesmal wenig Arbeit an. „So wenig Müll hatten wir in der City nach der Neujahrsnacht noch nie“, teilte das Unternehmen am Mittag des 1. Januars mit.

Weil die Innenstadt – wie bereits im Vorjahr – Böllerverbotszone war und darüber hinaus auch deutschlandweit ein Verbot für den Verkauf von Feuerwerk galt, hatte Aha ohnehin nur eine reduzierte Mannschaft geschickt. 16 Mitarbeiter, sechs Kehrmaschinen und fünf Sammelfahrzeuge spulten am Kröpcke, im Bereich der Oper, im Bereich des Bahnhofs, in der Georgstraße, am Steintor sowie rund um die Marktkirche ab 8 Uhr das reduzierte Programm ab, das sonst für andere Feiertage vorgesehen ist.

Noch weniger Knallerei als im Jahr zuvor

Dabei seien nicht viele Reste von Böllern und Raketen zusammengekommen, noch weniger als beim ersten Jahreswechsel unter Corona-Bedingungen. Hatten damals wohl viele noch Böller und Raketen vom Vorjahr übrig, beteiligten sich bei diesem Jahreswechsel offenbar noch weniger Menschen an der Knallerei.

Zudem war diese in der Innenstadt ohnehin nicht erlaubt. Es seien allerdings auch nur „wenige Glasflaschen und Scherben“ zusammengekehrt worden, berichtete Aha. Nach belebten Sommernächten habe man üblicherweise mehr Arbeit in der City als nach dieser Silvesternacht.

Wohl etwas mehr zu tun geben wird es für die Reinigungsteams von Aha in den Wohnvierteln, die keine Böllerverbotszone waren. Allerdings fiel auch dort deutlich weniger Müll an als in den Jahren vor der Corona-Pandemie.

Von Christian Bohnenkamp