Die in Hannover stattfindende Agritechnica muss aufgrund der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben werden.

Agritechnica in Hannover auf März 2022 verschoben

