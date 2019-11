Agritechnica: Produktion steigern, nachhaltig bleiben

HANNOVER

Vincent Gros muss sich nicht mit Umweltaktivisten treffen, um zu wissen, wie sich die Welt gerade verändert. Der Präsident des Bereichs Agriculture Solutions bei BASF (Landwirtschaftliche Lösungen) hat drei Töchter. „Eine ist Vegetarierin, die zweite fliegt nicht mehr wegen ihres ökologischen Fingerabdrucks und mit der dritten führe ich regelmäßig Debatten über den Einsatz von Pestiziden und Nachhaltigkeit“, erzählt er bei der Auftaktdiskussion der Landwirtschaftsmesse Agritechnica in Hannover am Montag. „Die Verbraucher haben heute andere Ansprüche in Bezug auf Tierwohl und nachhaltige Landwirtschaft“, hat Gros auch am heimischen Küchentisch gelernt.

Zwei Drittel der Teilnehmer aus dem Ausland

Dessen ist sich auch die ganze Branche bewusst – nicht umsonst lautet das Thema der Weltleitmesse Agritechnica „Global Farming – Local Responsibility“ (Globale Landwirtschaft, lokale Verantwortung). 2819 Aussteller aus der ganzen Welt informieren sich auf dem „globalen Marktplatz der Lösungen“, wie Reinhard Grandke, Hauptgeschäftsführer des Veranstalters DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) die noch bis zum Samstag dauernde Leistungsschau auf dem hannoverschen Messegelände nennt, über modernen Pflanzenbau, nachhaltige Anbaumethoden, und technologische Innovationen. Fast zwei Drittel der Aussteller kommen aus dem Ausland (1750), die meisten stammen dabei aus Italien (370 Unternehmen), China (163), den Niederlanden (113) sowie Türkei (112) und Frankreich (100). Die DLG erwartet rund 400.000 Besucher, davon mehr als 100.000 aus dem Ausland.

Zur Galerie Rund 2.800 Aussteller präsentieren vom 10. bis 16. November ihre Neuheiten auf der internationalen Ausstellung für Landtechnik in Hannover.

Innovationen wichtig für Klimaschutz

Landtechnische Innovationen seien ein „wesentlicher Schlüssel, um Ziele wie Klimaschutz, Biodiversität, Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit in Einklang miteinander zu bringen“, sagte Grandke in seiner Eröffnungsrede. Der zunehmend digitalisierten Agrarbranche würden dafür neue Entwicklungen im Bereich bodenschonende Technik, Technik für verlustarme Düngung, innovative Bewässerungssysteme sowie ressourcenschonende Pflanzenschutzmethoden zur Verfügung stehen. Wichtig sei dabei auch das Sammeln und Auswerten von Daten: „Nur was gemessen werden kann, kann auch gemanagt und verbessert werden“, so Grandke.

„Da müssen wir ein Gleichgewicht finden“

Auch DLG-Präsident Hubertus Paetow hob hervor, dass die Landwirtschaft die Herausforderung stemmen müsse, die Produktivität zu steigern, um die stetig wachsende Weltbevölkerung ernähren zu können, und zugleich den Ansprüchen in Bezug auf Klimawandel, Grundwasserqualität, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. „Da müssen wir ein Gleichgewicht finden.“ Sicher sei aber: „Ohne technischen Fortschritt wird es nicht gehen.“

Hubertus Mühlhaus, Vorstandschef bei CHN Industrial, einem Konzern für Landtechnik und Baumaschinen, identifizierte die Megatrends der Branche. Mit Blick auf die Digitalisierung der Branche sagte er, dass es in Zukunft nicht mehr darum gehe, „wer die größte Maschine hat, sondern die beste Information“. Die Automatisierung führe dazu, dass künftig viel weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten würden. Zudem wünschte er sich eine verstärkte Diskussion darüber, wie die Landmaschinen der Zukunft angetrieben werden. Würden die Landwirte beispielsweise auf Biomasse setzen, könnte man den CO2-Ausstoß drastisch mindern. „Es muss Alternativen zum Diesel geben“, so Mühlhaus.

Von Inken Hägermann