Agrarpaket: Ohne Bauern geht es nicht

Hannover

Wer die Aufregung verstehen will, muss „Bauer Willi“ fragen. Der Agraringenieur weist in seinem Internet-Blog auf die Nöte seines Berufsstandes hin. „Die Verbraucher stehen am Weber-Grill für 800 Euro und legen eine Bratwurst für 89 Cent drauf“, erklärt er die Ursache allen Übels. Denn Biohype hin, Klimadebatte her – die Mehrzahl der Kunden rümpft beim Bericht über Massentierhandlung zwar die Nase, greift aber im Supermarkt dennoch zu den Sonderangeboten.

Es geht kein Weg am Naturschutz vorbei

In Sachen Naturschutz geht am Agrarpaket der Bundesregierung, dass Gesetzesvorschläge zum Insekten- Tier- und Umweltschutz umfasst, kein Weg vorbei. Doch wenn dadurch noch mehr Bauern Pleite gehen, ist keiner Honigbiene geholfen – weil die Ware dann weder bio noch regional ist, sondern aus dem Ausland kommt. Die Wahrheit ist: Wer eine Agrarwende will, muss dafür sorgen, dass kein Bauer seinen Hof verliert. Ohne Subventionen wird es nicht gehen.

Landwirte wollen Ernst genommen werden

„Bauer Willi“ ist ein Verfechter des stillen Protestes. Bundesweit folgen Landwirte seinem Vorbild und stellen grüne Kreuze auf ihre Felder. Seine Kollegen, die am Dienstag auch durch Hannover ziehen, sind dagegen auf einem lauteren Kreuzzug. Sie wollen sich Gehör verschaffen – und ernst genommen werden. Ein erster Schritt wären es, wenn wir beim nächsten Einkauf an sie denken. Oder wie Willi sagt: „Essen wächst nicht im Supermarkt.“

Von harald thiel