Wegen Zwischenruf im Bezirksrat: AfD-Ratsherr zeigt SPD-Politikerin an

Hannover

Eine hitzige Sitzung im Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt hat ein juristisches Nachspiel. AfD-Ratsherr Reinhard Hirche hat Anzeige gegen die SPD-Ratsfrau Kerstin Klebe-Politze erstattet. Der Vorwurf: Klebe-Politze soll Hirche in einem Zwischenruf als „rechtes Pack“ bezeichnet haben.

Die SPD ruft in den sozialen Netzwerken zu Solidarität mit ihrer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden auf. „Wir lassen uns von solchen Einschüchterungsversuchen nicht beeindrucken. Wir stehen hinter Kerstin Klebe-Politze“, sagt der Fraktionschef Lars Kelich.

Kelich : AfD inszeniert sich in der „Opferrolle“

Die Partei zeige weiterhin „klare Kante gegen Rechts“. Die AfD wolle sich in ihrer „Opferrolle“ inszenieren und eine Aussage, die in einem „Wortgefecht“ gefallen sei, unnötig dramatisieren. „Die AfD selbst ist in den Ratssitzungen nicht zimperlich mit ihrer Wortwahl. Da kann das Pendel schon mal zurückschlagen“, meint Kelich.

Die aus seiner Sicht „rechtsextreme Partei“ wende in den politischen Debatten immer wieder Nazi-Vokabular an. Sie diffamiere die übrigen Fraktionen beispielsweise als „Altparteien“ und spreche im Zusammenhang von Migration häufig von einer „Invasion“ von Einwanderern. Demokraten müssten gegen die AfD geschlossen zusammenstehen, sagt Kelich.

Auch die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen ( ASF) stellt sich hinter Klebe-Politze. Die Ratsfrau setze sich seit Jahren „für die Werte des Grundgesetzes ein und ist eine entschiedene Gegnerin rechtsradikaler Politik“. Umso wichtiger sei es daher, sie vor „rechten Anfeindungen“ zu schützen.

Hitzige Debatte im Bezirksrat

Hintergrund war eine Debatte über den Integrationsbeirat im Stadtbezirk – schon im November. Hirche wollte diesen mit einem Antrag abschaffen. Er hält den Beirat für überflüssig, da er zur Hälfte aus Mitgliedern des Bezirksrat bestehe.

Bei Facebook wettert AfD-Bezirksratsherr Reinhard Hirche gegen die "Klebe-Politze-Dynastie“ in Hannovers Politik und setzt diese mit „sizilianischen Verhältnissen“ gleich. Quelle: Screenshot / www.facebook.com/AfDStadtratsfraktionHannover

Von den Politikern der übrigen Fraktionen gab es deutliche Kritik: Denn der Beirat sei eine wichtige Brücke zwischen der Politik und den Menschen mit Migrationshintergrund in den Stadtteilen. Es sei ein „angemessenes Forum für ihre Ideen, Wünsche und Anregungen“, betonte auch der parteilose Vertreter Thomas Alfermann.

„Die AfD hat ihre Maske fallen lassen“

Bezirksratsherr Stefan Politze, Ehemann von Klebe-Politze, sah in dem Antrag Hirches den Beweis, dass die AfD an gelebter Demokratie kein Interesse habe. „Die AfD hat ihre Maske fallen lassen“. Im Rahmen dieser Wortbeiträge soll es auch zur Äußerung von Klebe-Politze gekommen sein. Hirche beklagte sich zudem über Zwischenrufe aus dem Publikum. Er wolle diese „Anfeindungen und Beschimpfungen“ nicht länger hinnehmen.

Der AfD-Mann selbst sprach im Sommer bei Facebook von der „Klebe-Politze-Dynastie“ im Stadtbezirk und setzte sie mit „sizilianischen Verhältnissen“ gleich.

Hirches Antrag wurde abgelehnt – alle übrigen Mitglieder des Bezirksrats stimmten dagegen. Die Anzeige gegen die SPD-Politikerin erstattete er bereits im Dezember. Klebe-Politze möchte sich zum laufenden Verfahren nicht äußern. Sie wird juristisch vom SPD-Landtagsabgeordneten und früheren Chef des SPD-Stadtverbands Alptekin Kirci vertreten.

Lesen Sie auch

Von Sascha Priesemann