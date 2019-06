AfD-Parteitag in Misburg: Gegendemo angemeldet

Meine Stadt Polizei - AfD-Parteitag in Misburg: Gegendemo angemeldet Die Grüne Jugend Hannover hat für Sonnabend beim Landesparteitag der AfD in Misburg eine Gegendemonstration angemeldet. Die Polizei ist im Einsatz, um eine Eskalation der Lage zu verhindern.

Protest: Wie bei der Demonstration gegen das AfD-Meldeportal vergangenen Februar in Hannover (Bild) wollen Menschen auch am Sonnabend gegen den AfD-Parteitag in Misburg auf die Straße gehen. Quelle: Elsner