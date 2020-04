Über das Osterwochenende kündigt die Polizeidirektion Hannover engmaschige Kontrollen der Versammlungsverbote wegen der Corona-Pandemie an. Im Visier sind vor allem beliebte Orte wie Maschsee, Eilenriede oder das Steinhuder Meer. Die meisten Bürger würden sich bislang aber an die Auflagen halten, lobte der Polizeivizepräsident am Donnerstag.