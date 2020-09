Hannover

Wenn Thomas Buck, der Vorsitzende der Bezirksstelle Hannover der Ärztekammer Niedersachsen über ein Detail des Masernschutzgesetzes vom 1. März spricht, klingt er gereizt, seine Stimme hebt sich um ein My. Es geht um „regionale Modellvorhaben“, wie es das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Website nennt, denen zufolge sich Erwachsene schon bald in Apotheken gegen die Grippe impfen lassen können. „Damit“, so argumentiert das Ministerium, sollen mehr Menschen zur Impfung bewogen werden, es soll ein niedrigschwelliges Angebot sein, wie es im Beamtendeutsch so schön heißt. Oder platt ausgedrückt: Lieber den Pieks vom Apotheker holen als vom Arzt.

Das sei aber gefährlich, argumentiert der promovierte Misburger Kinder- und Jugendarzt Thomas Buck: „Es kann zu Impfreaktionen kommen.“ Der Schweregrad reiche von einer milden Lokalreaktion wie zum Beispiel Hautrötungen, „bis hin zum anaphylaktischen Schock“, also einer schweren, allergischen Reaktion etwa auf einen der Inhaltsbestandteile eines Impfstoffes. Ein Arzt wisse in so einer Situation, wie er reagieren müsse, das gehöre zu seiner Ausbildung. Beim Apotheker aber nicht, er müsse in solchen Fällen einen Arzt erst hinzurufen. „Das macht den Vorgang unnötig kompliziert und gefährlich“, warnt Buck.

Änderung der Berufsordnung

Tatsächlich war es bei der Verabschiedung des Gesetzes im März Apothekern noch verboten, Heilkunde am Menschen auszuüben, darunter fällt auch eine Grippeimpfung. Im April hat die Kammerversammlung der Apothekerkammer Niedersachsen die bisherige Berufsordnung daraufhin angepasst, um Modellversuche für die Grippeschutzimpfung zu ermöglichen. Der Apotheker darf nun also Heilkunde am Menschen ausüben, „soweit ihm dies gesetzlich ausnahmsweise erlaubt ist“. Wie durch das Masernschutzgesetz.

Sowohl die Apothekerkammer, als auch der Landesapothekerverband wollen sich dafür einsetzen, dass die Impfungen in Modellapotheken in Hannover und dem Umland wie auch in ganz Niedersachsen möglich sein werden, um die Zahl derer, die sich überhaupt gegen die Grippe impfen lassen, zu erhöhen. „Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen“, weiß Kammerpräsidentin Cathrin Burs, „ist die Apotheke vor Ort eine wichtige und unkomplizierte Anlaufstelle für Menschen, die kompetente Gesundheitsberatung suchen.“

Neuer Lehrplan

Dafür müssen die Apotheker allerdings erst einmal geschult werden, weil zu ihrer Ausbildung, wie Thomas Buck richtig sagt, die Grippe-Impfung bisher nicht gehört. Im Juni haben der Deutsche Apothekerverband und die Bundesapothekerkammer darum einen Lehrplan ausgearbeitet. Die Apothekerkammer Niedersachsen will noch in diesem Jahr entsprechende Schulungen anbieten, um ihre Mitglieder „fachlich für die Durchführung der Grippeschutzimpfungen zu qualifizieren“, kündigt Kammersprecherin Panagiota Fyssa an. „Zurzeit steht die Kammer im Austausch mit Ärzten, die die Schulungen durchführen werden.“

Was allerdings auch noch nicht geklärt ist, sind die notwendigen vertraglichen Vereinbarungen mit den Krankenkassen. Denn das Bundesgesetz regelt nicht, wer die Impfungen in den Apotheken zahlt. Wann das geklärt sein dürfte, ist unklar, „da die Vertragsverhandlungen mit den Krankenkassen noch geführt werden“, berichtet Kammersprecherin Fyssa.

Wider die Impflaien

Thomas Buck kann das alles nicht besänftigen, gerade „in Zeiten, in denen klar ist, dass der Impfstoff nicht einmal für Patienten mit erhöhtem Risiko reicht“. Er plädiert: Kein „ungezieltes Impfen durch Impflaien“.

Von Verena Koll