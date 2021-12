Ärztekammer hätte keine Beiträge von Mitgliedern einziehen dürfen

Hannover

Der Rohbau des neuen Ärztehochhauses Schiffgraben/Ecke Hamburger Allee steht. In der Ärztezeitung war angekündigt worden, dass den Mitgliedern der Ärztekammer im November der endgültige Endpreis mitgeteilt werden sollte. „Momentan befinden wir uns bei einem Kostenstand von 94,5 Millionen Euro“, teilte Thomas Spieker, Sprecher der Ärztekammer, mit.

Ob das die endgültige Bausumme sei, konnte der Pressesprecher noch nicht sagen. „Obwohl wir uns mit unserem Neubau auf der Endstrecke befinden, ist der Kammerneubau noch nicht finalabgeschlossen“, so Spieker. In Zeiten von pandemiebedingten Baupreissteigerungen wäre es aber höchst unseriös, diese für den Neubau auszuschließen. Im Moment befinde man sich noch im Rahmen der Budgetplanungen. Während der Planungsphase war von „reinen Baukosten“ in Höhe von 50 Millionen Euro die Rede gewesen.

Rücklagen betrugen 20 Millionen Euro

Mit dem Thema Finanzen der Ärztekammer hat sich jetzt auch das Verwaltungsgericht Stadt beschäftigt. Ein Allgemeinmediziner aus dem Kreis Stadt hatte gegen seine Beitragszahlung für das Jahr 2016 geklagt. Weitere Klagen des Arztes gegen die fortlaufenden Zahlungen seien noch anhängig, erklärte Kai Boeddinghaus, Chef des Bundesverbandes für freie Kammern (Bffk).

Und das Gericht urteilte gegen die Ärztekammer. Die Beitragserhebung 2016 war unzulässig. Denn die Kammer hatte sehr hohe Rücklagen (20 Millionen Euro). „Das Gesetz schreibt vor, dass die Beiträge der Pflichtmitglieder nur zu erheben sind, wenn es keine anderen Einkommensquellen gebe“, erklärt Boeddinghaus. Im Jahr 2016 wurden die Beiträge wegen der hohen Rücklage gesenkt. Mittlerweile müssen die Ärzte mehr Beiträge zahlen, um den Neubau des Ärztehauses zu finanzieren.

Ärztekammer will schriftliche Urteilsbegründung abwarten

Auch der Landesrechnungshof hatte die hohe Rücklagenbildung der Kammer kritisiert, und darin einen Verstoß gegen das Haushaltsrecht gesehen. Aus Sicht von Boeddinghaus ist dieses Urteil auch eine Ohrfeige für das Sozialministerium. Sie hat die Rechtsaufsicht über die Ärztekammer.

Eine Ministeriumssprecherin wollte sich zu dem Urteil noch nicht äußern, da die schriftlichen Urteilsgründe noch nicht vorliegen. Ähnlich fiel die Bewertung des Kammersprechers aus: „Die Klage des Arztes war in erster Instanz erfolgreich. Doch ist es zu früh, das Urteil, etwaige Folgen und den Fortgang im Instanzenzug zu bewerten, denn die schriftlichen Entscheidungsgründe liegen bislang nicht vor“, erklärte Thomas Spieker.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was bedeutet dieses Urteil? „Es hat zunächst einmal eine symbolische Wirkung“, sagt Boeddinghaus. Da es sich um eine Einzelfallentscheidung handle, profitiere lediglich der klagende Arzt davon. Folge man der Logik des Stader Urteils müssten auch die Beitragserhebungen der folgenden Jahre unwirksam sein.

Mit den hohen Haushaltsrücklagen war die Kammer in die Finanzierung des Neubaus gegangen. Der Landesrechnungshof hatte nach einer Prüfung dieses Projekt als „überdimensioniert“ und zu teuer kritisiert. So plant die Ärztekammer eine Vermietung von Flächen in dem Neubau. Der Landesrechnungshof: Das sei aber nicht die Aufgabe einer Ärztekammer, die sich aus den Beiträgen ihrer Pflichtmitglieder (44 000 Ärzte in Niedersachsen) finanziere.

Aktenzeichen des Urteils VG Stade: 6 A 393/17

Von Thomas Nagel