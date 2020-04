Präsidentin der Ärztekammer: „Medizinisches Personal erlebt Grenzwerterfahrung“

Hannover

Die Corona-Pandemie stellt eine immense Belastung für das Gesundheitssystem dar. Martina Wenker, Präsidentin der niedersächsischen Ärztekammer, spricht im NP-Interview darüber, was sich nach der Krise ändern muss.

Wie gut war Niedersachsen auf die Krise vorbereitet?

Im Moment sollten alle ihre ganzen Kräfte zur Lagebewältigung einsetzen und nicht zur Manöverkritik. Wenn die Krise hoffentlich früher als später vorbei ist, wird eine Menge aufzuarbeiten sein und dann müssen Konsequenzen her, damit eine mögliche zukünftige neue Virusausbreitung wesentlich effizienter beherrscht werden kann: Medikamente und Schutzausrüstung müssen in Deutschland, mindestens in der EU produziert werden; Zuständigkeiten müssen neu und klarer geregelt werden. Die Gesundheitspolitik, besonders die Krankenhauspolitik sollte sich wesentlich ändern.

Wie soll das konkret aussehen?

Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst müssen endlich bezahlt werden wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken. Neue Strukturen sind erforderlich, damit im Notfall kompetentes Personal zur Verfügung stehen kann. Sogenannte Pandemiepläne, also Notfallpläne, müssen gemeinsam mit allen Akteuren in der Gesundheitsversorgung erarbeitet und rechtlich verbindlich umgesetzt werden.

Wie stehen wir in der Infektionsausbreitung da?

Bei dieser Frage gibt es kein gut oder schlecht. Wichtig ist, dass die Infektionsausbreitung in kontrollierten Schritten erfolgt, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern.

Vor welchen Herausforderungen steht das medizinische Personal?

Ärztinnen und Ärzte wie auch Pflegerinnen und Pfleger leisten seit Monaten großartige Arbeit für Patientinnen und Patienten. Viele werden bald selbst Hilfe und Beratung aufgrund von Grenzwerterfahrungen, Erschöpfung und posttraumatischen Belastungssituationen brauchen.

„Ärmel hochkrempeln“

Was muss für die Entlastung der Ärzteschaft geschehen?

Wir müssen in dieser Situation die Ärmel hochkrempeln und alle gemeinsam an der Eindämmung des Virus arbeiten. Gleichzeitig muss jetzt aber auch die Mehrarbeit dokumentiert und später angerechnet werden.

Wichtig für die Arbeit der Ärzte und des medizinischen Personals ist auch die Schutzausrüstung. Doch die ist momentan knapp. Bemüht sich das Land genug?

Das Land, die Kommunen, die kassenärztliche Vereinigung, die Kliniken, niedergelassene Ärzte – alle bemühen sich um Schutzausrüstung, nur offenbar nicht koordiniert. Die Anstrengungen zur Beschaffung müssen weiter verstärkt werden, besonders vor der jetzt beginnenden heißen Phase der Pandemie. Ärzte und Pflegekräfte stehen in vorderster Reihe bei der Versorgung infizierter Patienten mit SARS-CoV-2. Hohe Opferzahlen unter ihnen in Italien und zuvor China belegen ein beträchtliches Infektionsrisiko. Zur effektiven Schutzausrüstung gehören primär FFP2-Maske, Schutzkittel, Handschuhe und Schutzbrille. Ohne adäquate Schutzausrüstung kann und darf kein Arzt und keine Pflegekraft einen Patienten versorgen. Nur so können Infektionen bei Mitarbeitern und weiteren Patienten, die bereits jetzt in Kliniken auftraten und dadurch auch die Versorgung gefährden, weiter minimiert werden. Bei der Personaleinteilung muss der Krankenhausträger besondere Fürsorge gegenüber Mitarbeitern mit Vorerkrankungen, die damit in die Risikogruppe schwerer Krankheitsverläufe im Falle der Infizierung gehören, walten lassen und sie nicht im infektiösen Bereich einsetzen.

Sie haben die heiße Phase angesprochen. Sind wir gut auf sie vorbereitet?

Momentan haben wir die ausreichenden Kapazitäten, um die Patientinnen und Patienten zu versorgen. Wenn sich die Situation allerdings verändert, kann es auch nötig sein, die Lage neu zu bewerten und gegebenenfalls härtere Maßnahmen zu fordern.

Also ist es unrealistisch, dass in naher Zukunft die ersten Regeln für die Bürger gelockert werden?

Das ist viel zu früh, um das zu beurteilen. Und es wäre auch kein gutes Signal, wenn wir nach der von vielen sicherlich gut gemeinten, aber infektiologisch völlig unfachlichen Debatte um die Mundschutzpflicht in einer akuten Mangelsituation für die Helferinnen und Helfer an der Front jetzt auf anderem Gebiet spekulieren. Die bisher getroffenen Maßnahmen wirken nur als Gesamtkonzept. Wir haben es wie bereits erwähnt mit einer völlig neuen Herausforderung zu tun, bei der wir versuchen müssen, größtmöglichen Schutz für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Erst der Lauf der Zeit wird zeigen, welche Maßnahme in diesem Rahmen mehr und welche weniger wirksam sind, also gelockert werden könnten. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre jede Aussage eine reine Spekulation, an der sich die Ärztekammer natürlich nicht beteiligt.

Von Mandy Sarti