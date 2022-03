Ärztehaus in Hannover: Werden die Mehrkosten verschleiert?

Hannover

Im nächsten Jahr will die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) ihren Neubau an der Ecke Berliner Allee/Ecke Schiffgraben beziehen. Bereits am 7. Juli 2021 ließ sich Kammerpräsidentin Martina Wenker die Kosten für den Bau in Höhe von 99,74 Millionen Euro von der Kammerversammlung (gewählte Ärztevertreter) genehmigen. Ursprünglich waren 50 Millionen Euro „reine Baukosten“ für den Neubau genannt worden.

Das Sozialministerium hat in einem öffentlichen Papier Stellung zur Kritik des Landesrechnungshofes an dem teuren Neubau Stellung genommen. Die Überschrift des Papiers lautet: „Neubau der Ärztekammer Niedersachsen – unwirtschaftlicher Umgang mit Pflichtbeiträgen“.

Pandemie treibt Baukosten in die Höhe

Darin heißt es: „Strittige Kosten sowie Kosten durch die Bauzeitverlängerung beziehungsweise Bauablaufstörungen stellt die ÄKN außerhalb des Budgets dar (...).“ Soll heißen: Steigende Kosten sollen in der offiziellen Rechnung offenbar nicht mehr auftauchen. Ein Kammermitglied erklärte: „Das hat uns die Geschäftsführung der Ärztekammer nicht mitgeteilt.“ Des Weiteren heißt es, dass die Kammer eine rechtliche Klärung mit dem Generalunternehmer über strittige Kosten herbeiführen werde. Zur Höhe der „strittigen Kosten“ wollte sich der ÄKN-Sprecher Thomas Spieker nicht äußern.

Er sagte, dass eine abschließende Aussage über die Kosten des Bauprojekts noch nicht möglich sei. Auch zu den „bisherigen Kosten“ äußerte er sich nicht. Auf die Frage, ob die Kammerversammlung über „extrabudgetäre Mehrkosten“ informiert worden sei, antwortet Spieker ausweichend. „Die Kammerversammlung ist und wird fortlaufend darüber informiert, dass es in Zeiten der Corona-Pandemie unseriös wäre, Verzögerungen und Beeinträchtigungen im Bauprozess oder eine weitere Kostensteigerung komplett auszuschließen.“ Gemeint ist wohl, dass der Rohstoffmangel und die Handwerker den Baupreis in die Höhe treiben werden.

Kammer will eineinhalb Etagen vermieten

In der Drucksache 18/10921 heißt es weiter, dass Sozialministerium und ÄKN vier Themen für „die wirtschaftliche Nutzung des Neubaus“ ausgemacht haben: Vermietung verfügbarer Flächen, Vermietung von Veranstaltungsräumen, Erhöhung des Raumangebots mittels Homeoffice-Regelungen und die Vermietung von Parkplätzen.

ÄKN-Sprecher Spieker sagt dazu: „Zum jetzigen Zeitpunkt planen wir für die interimistische Vermietung eine Fläche von etwa eineinhalb Büroetagen.“ Zu der Größenordnung weiterer Einsparungen konnte der Pressesprecher keine Angaben machen.

Landesrechnungshof legt Fehler offen

Das Auslagern von Mehrkosten wäre laut Landesrechnungshof nicht die erste fragwürdige Entscheidung der Bauherren. Die Sanierungskosten für den Altbau seien zu hoch angesetzt worden. Die Baukosten für einen Neubau hingegen zu niedrig, heißt es in einem Bericht des Landesrechnungshofes. Dann war von „reinen“ Baukosten in Höhe von 50 Millionen Euro die Rede. Die überproportionalen hohen Baunebenkosten von 25 Millionen Euro wurden zunächst nicht genannt.

Bereits im vergangenen Jahr fragte der Ärzteverband Hartmann-Bund: „Wird der Neubau der Ärztekammer zur Elbphilharmonie der niedersächsischen Ärzteschaft?“

Von Thomas Nagel