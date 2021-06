Ärztehaus Hannover: „Hexenjagd“ oder „überdimensioniert und zu teuer“?

Hannover

Die Kritik des Landesrechnungshofes (LRH) am Neubau des Ärztehauses findet Nachhall. So meint Kammermitglied und Vertreter des Hartmannbundes, Dr. Constantin Janzen aus Hildesheim: „Als Neuling in der Kammerversammlung habe ich den Eindruck, dass sich wenige Alt-Funktionäre für ihre letzten Tage noch einen Prachtbau genehmigen.“

Der LRH hatte die Notwendigkeit des Neubaus an sich infrage gestellt. Darüber hinaus sei das Ärztehaus Schiffgraben/Ecke Berliner Allee „zu teuer und überdimensioniert“. Ursprünglich sollte das Projekt etwa 50 Millionen Euro kosten, nun ist die Sprachregelung „90 Millionen plus X“. Derzeit arbeiten 160 Beschäftigte in der Kammer, der Neubau bietet für 330 Mitarbeiter Platz – in voll klimatisierten Räumen.

Ärztekammer spricht von einer „wirtschaftlichen“ Lösung

Aus Sicht der Ärztekammer betreibt der LRH eine Hexenjagd. „Der Neubau der Ärztekammer Niedersachsen ist vorausschauend geplant. Insgesamt ist der Neubau eine wirtschaftliche und berufspolitisch sehr sinnvolle Lösung“, meint Kammersprecher Thomas Spieker. Der Neubau sei mit Blick auf eine stetig wachsende Aufgabendichte projektiert worden. Die Beschlüsse zum Vorhaben seien einstimmig oder mit großer Mehrheit von der Kammerversammlung verabschiedet worden. Allerdings heißt es im LRH-Bericht, dass die Kosten für eine Sanierung höher veranschlagt worden seien. Im Gegenzug seien die Ausgaben für einen Neubau zu niedrig angesetzt worden.

Zu der Überdimensionierung des Neubaus meint Eckart Lantz vom LRH: „Schon vor Corona waren Homeoffice und Digitalisierung der Arbeitswelt ein Thema.“ Sicher habe diese Diskussion sehr an Dynamik gewonnen, was man der Ärztekammer nicht vorhalten könne. Aber eine Verdopplung der Arbeitsplätze sei schon vor der Pandemie nicht mehr zeitgemäß gewesen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ärztekammer unterliegt den Geboten der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, weil sie sich aus den Beiträgen ihrer Pflichtmitglieder finanziert. Und so müssen die mehr als 41.000 niedersächsischen Ärzte zu viele Parkplätze und Büros, eine aufwendige Dachbegrünung und eine Illumination der Fassade bezahlen. Laut Kai Boeddinghaus vom Bundesverband für freie Kammern zahlen die niedersächsischen Ärzte von 2019 bis 2021 deutlich erhöhte Beiträge.

Und aus diesem Grund fordert der Hartmann-Bund: „Die Baukosten dürfen die magische Grenze von 100 Millionen Euro nicht überschreiten.“ Die Kammerversammlung müsse sich ein Limit setzen, da es sonst zu einem Fass ohne Boden werden könne. Die Basis verstehe das Projekt ohnehin nicht mehr, weil es weder ökologisch sinnvoll sei, noch die zukünftigen Arbeitsbedingungen berücksichtige.

Von Thomas Nagel