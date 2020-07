Hannover

Aus Kristina Werner bricht es nur so heraus. Der ganze Frust, der ganze Druck, den sie bei ihrer Arbeit als Kinderkrankenschwester ausgesetzt ist. „Wenn ich sage, ich bin Kinderkrankenschwester, denken die Leute immer, ich spiele den ganzen Tag mit Kindern.“ Doch das habe mit der Realität nichts zu tun. „Erst heute ist wieder eine Pflegekraft ausgefallen – und schon ist die Versorgung nicht gesichert.“ Personalmangel, Zeit- und Kostendruck, Stress – daraus bestehe ihr Alltag. „Ein pünktlicher Feierabend, eine gesicherte Pause, ein Toilettengang innerhalb von acht Stunden ist nicht die Normalität für uns“, ruft sie unter dem Beifall ihrer Kollegen ins Mikrofon. Ihre drastischen Schilderungen sind adressiert an den „Bewohner“ des Hauses gegenüber – die Staatskanzlei, Sitz von Ministerpräsident Stephan Weil.

Der ist zwar nicht zuhause, sondern bereits im Urlaub – die Kundgebung der Ärzte, Pflegekräfte und weiterer Mitarbeiter der MHH vor der Kanzlei fand am Donnerstagnachmittag trotzdem statt. Man wollte an die Forderungen erinnern, die man bereits vor Monaten an den Landeschef gestellt hatte. Passiert ist nichts – außer aufmunternden Applaus, wie die Betroffenen bemerken.

Politik habe auf Forderungen nicht reagiert

Rund 250 Krankenhaus-Mitarbeiter – zum größten Teil der MHH, aber auch des Regionsklinikums – haben sich nach Angaben der Veranstalter vor dem Amtssitz versammelt. Der Aktion vorausgegangen war der Besuch Weils in der MHH im Frühjahr. Damals hatte sich der SPD-Politiker ein Bild von der konkreten Arbeitssituation der Ärzte sowie des Klinikpersonals gemacht. Auch ein Forderungskatalog zur Verbesserung der Lage der MHH war dem Ministerpräsidenten übergeben worden: Eine gesicherte gute Patientenversorgung, bessere Arbeitsbedingungen für Ärzte, wirksame Maßnahmen gegen Pflegefachkräftemangel und nicht zuletzt auch den Neubau der MHH voranschieben waren aufgelistet. Eine Antwort stehe bislang noch aus, kritisierte der Marburger Bund, der die Kundgebung gemeinsam mit dem Personalrat organisiert hatte.

„Wir sind systemrelevant, das hat sich unter Corona gezeigt“, gab Personalratsvorsitzende Jutta Ulrich den Unmut ihrer Kollegen wieder. „Wir waren zur Stelle und alle erwarten, dass wir auch zur Stelle sind, wenn die zweite Welle kommt. Das werden wir auch sein – aber wir fühlen uns ausgequetscht!“, rief sie. An Applaus und warme Worten habe es in den letzten Monaten nicht gefehlt. „Aber es braucht endlich bessere Arbeitsbedingungen!“

Ärzte schieben hunderte Überstunden vor sich her

Das unterstrich auch MHH-Kinderarzt Frank Dressler. Er schilderte aus dem Alltag der Ärzte, die hunderte, zum Teil tausend Überstunden vor sich herschieben und drängte auf eine funktionierende Zeiterfassung. „Es muss klar sein, wann man zum Dienst kommt und wann man nach Hause geht. Derzeit darf man zwar etwas aufschreiben, dann wird das bisweilen aber von Vorgesetzten gestrichen, mit der Begründung: So lang darfst du ja gar nicht arbeiten – so ist die Realität, nicht nur im ärztlichen Dienst“, kritisierte Dressler. Diese Praxis könne das Land ändern, indem es eine Neuregelung tariflich umsetzt.

Ungehört verklangen die Forderungen, Sorgen und Nöte der Mediziner, Krankenschwestern, Labormitarbeiter und Haustechniker nicht. Ministerpräsident Weil wurde durch Staatssekretär Jörg Mielke vertreten. „Mit dem, was sie fordern, haben Sie recht“, rief er den Protestlern zu. Die Landesregierung habe aber ihrerseits das Problem, schauen zu müssen, „was finanziell geht“. Mit einer Milliarde Euro für den Neubau der MHH habe man zudem bereits eine „Menge Geld in den Topf“ gelegt. Aber die unerwartete Corona-Krise koste das Land derzeit viel: Gerade hat man einen Nachtragshaushalt von mehr als 8 Milliarden Euro verabschiedet, um die Belastungen aller zu stemmen. Den Spagat zwischen den Forderungen und der finanziellen Belastung hinzubekommen, werde die Kunst sein, so Mielke.

Das stellte das versammelte medizinische Personal nur bedingt zufrieden. „Dass Sie einen Spagat schaffen müssen, damit keiner vernachlässigt wird, kann ich verstehen“, griff Kinderkrankenschwester Kristina Werner die Worte des Staatssekretärs auf. „Aber es ist ja auch kein Spagat, wenn uns nicht einmal ansatzweise geholfen wird!“, rief sie unter dem Applaus ihrer Kollegen.

