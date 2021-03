Ärzte-Ehepaar aus Hannover fordert verpflichtende Corona-Tests von Reiserückkehrern

Hannover

Während sich in Deutschland die Kliniken auf die dritte Corona-Welle vorbereiten, wollen andere der Tristesse aus Lockdown und Restriktionen entfliehen. Das Ziel: Mallorca. Seit die Reisewarnung für die liebste Urlaubsinsel der Deutschen aufgehoben wurde, ist die Nachfrage in die Höhe geschnellt. Reiserückkehrer müssen nicht mehr in Quarantäne oder sich auf eine potenzielle Infektion testen lassen. Doch gerade das müsste das Gebot der Stunde sein, wie das Ärzte-Ehepaar Ricarda und Udo Niedergerke deutlich macht.

„Das ist nach unserem Ermessen unverantwortlich und wird zu einer weiteren Infektionswelle führen, wie wir sie bereits erlebt haben“, mahnen die beiden Mediziner. Auch die Anzahl der Todesfälle würde dadurch wieder steigen, prognostizieren sie.

Mehr Corona-Patienten auf Niedersachsens Intensivstationen

In einem gemeinsamen Brief an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil sowie der neuen Gesundheitsministerin Daniela Behrens fordern sie eine Testung von allen Reiserückkehrern: „Das muss sofort bei der Rückkehr geschehen, am Flughafen und nicht erst nach einigen Tagen.“ Weiter schreiben sie: „Dem Argument, dass es sich hierbei nur um eine momentane Aufnahme handelt, kann man begegnen, wenn man wenige Tage später einen weiteren Testtermin anbietet.“

Ihre Forderung begründen sie mit den wieder steigenden Inzidenzzahlen. Ein Trend, der sich auch bereits auf den Intensivstationen in Niedersachsen beobachten lässt. Am Dienstag stieg die Zahl der Corona-Patienten auf 233. Das waren zehn mehr als am Vortag. Laut Gesundheitsministerium sind derzeit 80 Prozent der knapp 2000 Intensivbetten in den 119 Kliniken belegt. Bei den Kindern (240 Intensivbetten) liegt der Wert bei etwa 60 Prozent.

Insgesamt wurden in den Kliniken zwischen Harz und Nordsee am Dienstag 877 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt. Angesichts aktuell bundesweit steigender Infektionszahlen forderte bereits die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin DIVI eine sofortige Rückkehr in den Lockdown.

Niedergerke: „Testen Sie! Retten Sie Leben!“

„Die Situation ist nach wie vor angespannt und das Personal weiterhin erheblichen Belastungen ausgesetzt“, sagte der Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, Helge Engelke, am Dienstag. Das Niveau der von Corona-Patienten belegten Intensivbetten sei seit der zweiten Welle vergleichsweise hoch, eine Verschärfung der Lage aktuell zu erwarten.

„Von daher halten die Krankenhäuser die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Corona-Regeln einschließlich des Mechanismus der ,Notbremse’ für dringend erforderlich“, betonte Engelke. Bei den Testungen könnte dagegen auch der Föderalismus mal positiv wirken, finden die Niedergerkes und appellieren an Weil und Behrens: „Machen Sie es besser als der Bund! Testen Sie! Retten Sie Leben!“

Von Jens Strube