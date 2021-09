Ärger über lange Wartezeiten am Flughafen Hannover: Warum die Polizei nachts eingreifen musste

Hannover

Die schönsten Wochen des Jahres – am Flughafen Hannover startete in der Nacht zu Sonnabend der Urlaub für mehr als 2000 Reisende mit einem Polizeieinsatz. Die Passagiere mussten wegen schleppender Sicherheitskontrollen so lange warten, dass die Schlange bis weit vor das Airport-Gebäude reichte. Dort eskalierte die Situation.

Seit Wochen gibt es immer wieder Meldungen über lange Wartezeiten bei der Abfertigung am Flughafen Hannover. In der Nacht zu Sonnabend führte das zu lautstarken Unmutsbekundungen und Streitereien unter den Passagieren.

Unmut und Gerangel

Der Sprecher der Polizeidirektion Hannover, Michael Bertram, bestätigte den Einsatz von Beamten des Kommissariats Langenhagen am Flughafen. Neben Unmutsbekundungen sei es auch „zu Gerangel gekommen“, erklärt Bertram.

Die Passagiere waren wegen der langen Wartezeit stinksauer, zu Straftaten sei es aber nicht gekommen, so Bertram: „Die Polizei war zur Deeskalation vor Ort.“ Einige Reisende hatten sich über die schleppenden Sicherheitskontrollen so aufgeregt, dass sie Kreislaufprobleme bekamen und medizinisch behandelt werden mussten.

Über 2000 Passagiere am Flughafen

Was war passiert? Innerhalb von vier Stunden waren rund 2100 Passagiere zum Airport gekommen. Sie waren auf insgesamt 14 Flüge gebucht. „Um das Check-in im Bereich des Terminals A zu entzerren, wurden durch den Flughafen auch Schalter im Terminal B geöffnet“, so der Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover, Jörg Ristow. Bis zu sieben Schalter seien schließlich in den Terminals A und B geöffnet gewesen.

Damit nicht alle Passagiere gleichzeitig zur Kontrolle in Terminal A drängen, wurden die Reisenden so gesteuert, dass sie auch außerhalb des Flughafen-Gebäudes warten mussten. Der Bereich wurde extra von der Flughafenfeuerwehr ausgeleuchtet, so Ristow: „Dies hatte insbesondere auch den Aspekt, dass ein unnötiges Gedränge verhindert werden sollte.“

Probleme seit dem Sommer

Insgesamt waren vier Spuren eingerichtet, die alle zur Sicherheitskontrolle im Terminal A führten. Das hatte zur Folge, dass Reisende aus dem Terminal B besonders lange warten mussten. Für die Steuerung der Passagierströme ist der Flughafen zuständig.

Die Kontrollen an den Gates führt die Bundespolizei nicht selbst durch, sondern hat den privaten Dienstleister „Securitas“ damit beauftragt. Lange Wartezeiten bei der Abfertigung sind nicht neu: Bereits im Juli hatte es erste Meldungen über den schleppenden Security-Check gegeben. In der Nacht zum Sonnabend waren allerdings 30 uniformierte Bundespolizisten eingesprungen, um die stockende Abfertigung zu beschleunigen.

Nach Corona zu wenige Mitarbeiter

Seit Monaten arbeitet „Securitas“ mit zu wenig Personal am Flughafen Hannover, was maßgeblich zu den langen Wartezeiten führt. Firmensprecher Sebastian Schwarzenberger bestätigt den Mitarbeiter-Mangel. Grund dafür seien Nachwehen der Corona-Krise.

Während der Pandemie war das Reisen fast vollständig zum Erliegen gekommen. Folglich sei das Sicherheitspersonal in Kurzarbeit geschickt und Arbeitsverträge nicht verlängert worden. Auch habe es keine Neueinstellungen gegeben, so Schwarzenberger: „Wie in anderen Branchen haben sich dann auch bei uns Mitarbeiter andere Jobs gesucht.“

Inzwischen würde neues Personal, das für den Flughafen-Einsatz besonders geschult sein muss, ausgebildet. Das dauere allerdings fünf Monate. Momentan seien die neuen Leute deshalb noch nicht verfügbar.

Personal von anderen Airports nach Hannover

„Securitas“ will nun Sicherheitspersonal von anderen Flughäfen nach Langenhagen schicken. Allerdings ist auch an anderen Airports das speziell geschulte Personal knapp. „Soweit es verantwortbar ist“, werde das Unternehmen andernorts Mitarbeiter abziehen, erklärte Schwarzenberger.

Zur Beschleunigung der Checks an den Gates soll bereits vor diesem Bereich zusätzlich das Handgepäck der Passagiere kontrolliert werden. Grund dafür ist, dass viele Reisende immer noch versuchen, verbotene Gegenstände mit an Bord zu nehmen – vor allem Flaschen mit Flüssigkeiten. Dies führe zusätzlich dazu, dass die Sicherheitskontrollen ins Stocken geraten.

Taskforce eingerichtet

Auf der Suche nach Lösungen am Flughafen Hannover hat sich inzwischen eine Task-Force eingeschaltet. Daran beteiligt sind neben „Securitas“, die Bundespolizei, das Flughafenmanagement, Fluggesellschaften und das Wirtschaftsministerium.

