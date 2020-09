Ärger bei Zwangsvollstreckung in Hannover: Frau (58) beißt Polizist in den Arm

Hannover

Eine Frau (58) hat bei einer Zwangsvollstreckung in ihrem Gewerbebetrieb in Hannover Polizisten angegriffen. Die 58-Jährige biss sogar einem Beamten in den Arm. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs und Körperverletzung ermittelt.

Laut Polizeimeldung vom Freitag hatte die Frau am Donnerstag einer Gerichtsvollzieherin des Amtsgerichts Hannover den Zutritt zu ihrem Betrieb in Linden verwehrt. Die Polizei wurde deshalb zur Unterstützung gegen 15.15 Uhr in die Fössestraße gerufen.

Nachdem die Beamten der Frau die Rechtsgrundlagen erläutert hatten und ein Schlüsseldienst die Tür öffnete, reagierte die Frau aggressiv. Sie stellte sich vor die geöffnete Tür. Weil sie auch auf Androhung von polizeilichen Zwangsmaßnahmen nicht reagierte, ergriffen die Beamten ihre Arme und führten sie von der Tür weg.

Polizist leicht verletzt

Die Frau versuchte, sich zu befreien und trat mehrfach in Richtung der Beamten. Einem Polizisten (29) biss sie in den Arm. Er wurde dadurch leicht verletzt.

Auch im weiteren Verlauf des Einsatzes leistete die Frau erheblichen Widerstand und trat erneut mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte. Um weitere Störungen und Straftaten zu verhindern, wurde die Frau ins Polizeikommissariat Limmer gebracht. Dort musste sie zunächst bleiben. Als ihre Personalien ordnungsgemäß festgestellt waren, durfte sie wieder gehen.

