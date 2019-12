Hannover

An den verbleibenden Adventswochenenden sowie am 27. und 28. Dezember ist in der Innenstadt aufgrund des zu erwartenden starken Andrangs von Besuchern mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Und weiter: Als besonders knifflig hat sich dabei die Situation am Ernst-August-Platz erwiesen. Auch wenn im vergangenen Jahr durch eine optimierte Verkehrssteuerung größere Stauungen vermieden werden konnten, kann es doch immer wieder Behinderungen geben.

Zufahrt zur City über Celler Straße

Deshalb ist – in Abstimmung mit der Polizei und der City-Gemeinschaft – geplant, die Lister Meile an den kommenden Wochenenden im Dezember an der Rundestraße vor dem Posttunnel für den Autoverkehr in Richtung City von jeweils von Freitag, 14 Uhr, bis Sonnabend, 20 Uhr, zu sperren. Wie am vergangenen Sonnabend auch, soll die Zufahrt zur Innenstadt über Hamburger Allee, Celler Straße und Herschelstraße umgeleitet werden.

Entspannung für Ernst-August-Platz

Insbesondere durch die verkehrlichen Begleitmaßnahmen des kostenfreien Nahverkehrs am vergangenen Wochenende hat sich gezeigt, dass durch eine Sperrung der Lister Meile an der Rundestraße für den stadteinwärtigen Verkehr in den Posttunnel zu den Spitzenzeiten die Situation am Ernst-August-Platz optimiert und für alle Verkehrsteilnehmer entspannt werden kann.

Von ots